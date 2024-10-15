В Израиль прибыли первые компоненты системы THAAD - Пентагон
Киев • УНН
В Израиль прибыла передовая группа американских военных и компоненты системы THAAD. Развертывание подчеркивает приверженность США защите Израиля и американцев от возможных ракетных атак Ирана.
В Израиль прибыла передовая группа американских военных и первые компоненты системы THAAD, сообщил во вторник в заявлении спикер Пентагона Пэт Райдер, пишет УНН.
Детали
"Вчера, 14 октября, в Израиль прибыла передовая группа американских военнослужащих и начальные компоненты, необходимые для эксплуатации батареи THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense). В ближайшие дни в Израиль продолжит прибывать дополнительный американский военный персонал и компоненты батареи THAAD. Батарея будет полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем, но из соображений безопасности операций мы не будем обсуждать сроки", - говорится в заявлении спикера Пентагона Пэта Райдера.
"Развертывание батареи THAAD в Израиле подчеркивает преданность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых атак баллистических ракет со стороны Ирана", - отмечается в заявлении представителя Пентагона.
США перебросят в Израиль батарею ПВО THAAD13 октября 2024, 16:55 • 22873 просмотра
Справочно
THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.