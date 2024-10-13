США перебросят в Израиль батарею ПВО THAAD

США перебросят батарею ПВО вместе с персоналом в Израиль, чтобы усилить безопасность страну на фоне последних ракетных ударов Ирана. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает УНН.

Детали

По указанию президента госсекретарь Остин санкционировал развертывание батареи Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) и связанного с ней экипажа американского военного персонала в Израиле, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Израиля после беспрецедентных атак Ирана на Израиль 13 апреля и снова 1 октября - говорится в заявлении Пентагона.

Ожидается, что это не только продемонстрирует преданность Соединенных Штатов защите Израиля, но и поможет защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана.

В Пентагоне также подчеркивают, что это часть корректировок, которые американские военные сделали в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений со стороны Ирана и связанных с Ираном ополченцев.

Справочно

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) - американский мобильный комплекс противовоздушной обороны для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

Предназначен для перехвата баллистических ракет малой дальности. Его тактико-технические характеристики позволяют перехватывать цели на больших высотах, чем ЗРК Patriot.

Напомним

Государства Персидского залива призвали США остановить вероятный удар Израиля по иранским нефтяным объектам.