Патрик С. Райдер

Американские военные уничтожили ракетные установки и танк Т-64 на востоке Сирии в ответ на обстрел базы MSS Euphrates. Пентагон расследует, кто стоит за атакой, предполагая причастность об иранских сил.
Пентагон не фиксирует активного участия войск КНДР в наступательных операциях на фронте. По данным украинской разведки, 2000 военных КНДР уже переданы в боевые подразделения рф.
Пентагон подтвердил разрешение на использование Украиной баллистических ракет ATACMS для ударов по целям на территории россии. Представитель Пентагона уточнил, что атаки сейчас сосредоточены в курской области.
Пентагон подтвердил, что США предоставили Израилю разведданные для отслеживания лидеров ХАМАС. Американские военные не участвовали в операции по ликвидации Яхьи Синвара, но помогли информацией по освобождению заложников.
Компоненты системы THAAD начали поступать в Израиль. Пентагон заявил, что батарея будет полностью готова к эксплуатации в ближайшее время, но точные сроки не разглашаются из соображений безопасности.
США перебрасывают батарею противовоздушной обороны THAAD и персонал в Израиль для усиления безопасности после ракетных атак Ирана. Это демонстрирует преданность США защите Израиля и американцев в регионе.
Пентагон сообщил о переносе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Новая дата не объявлена, но коалиции продолжают работать над предоставлением Украине оборонных возможностей.
Премьер Израиля заявил, что Иран «совершил большую ошибку», атаковав страну. США помогли отразить атаку и поддерживают Израиль, но призывают к дипломатическому урегулированию.
Пентагон повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию на Ближнем Востоке. Это решение принято на фоне эскалации в регионе для защиты американских интересов и сдерживания Ирана.
Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор о динамике боевых действий и приоритетах помощи Украине в сфере безопасности. Обсуждено успешное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн.
Пентагон выразил обеспокоенность относительно усиления сотрудничества россии с Ираном, КНДР и Китаем в сфере вооружений. Особенно беспокоит намерение рф закупать оружие и боеприпасы в этих странах для войны в Украине.
Восемь военнослужащих США получили ранения в результате атаки беспилотников на базу в Сирии. Трое уже оправились, другие проходят лечение от черепно-мозговых травм и отравления дымом.
В Великобритании планируют построить станцию радиолокации для отслеживания действий Китая и России в космосе. Проект Darc является частью оборонного пакта Aukus между Британией, США и Австралией.
россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием, на ту же работу, что и правительственный спутник США.
США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-52 в Великобританию для проведения запланированных учений с союзниками по НАТО и региональными партнерами.
США планируют вывести большую часть своих войск из Чада и Нигера, поскольку они работают над обновлением соглашений, регулирующих роль американских военных и их антитеррористические операции в этих африканских странах.
По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, Соединенные Штаты уже начали процесс перемещения оружия, боеприпасов и оборудования из утвержденного пакета помощи на сумму 1 миллиард долларов в Украину.
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что любые дополнительные военные советники США, направленные в Украину, не будут работать вблизи линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.
США рассматривают возможность направить до 60 дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве для поддержки логистики, надзора и обслуживания вооружений, поставляемых в Украину, расширяя свое небоевое военное присутствие в стране.
Украина будет требовать проведения заседания Совета Украина-НАТО для обсуждения вопросов защиты неба, поставки систем противовоздушной обороны и ракет, о чем объявил президент Владимир Зеленский в ответ на недавние угрозы и конфликты.
По словам представителя Пентагона, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, и он отметил необходимость принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.
Нетаньяху может получить политическую выгоду от продолжения войны на Ближнем Востоке, поскольку это может отсрочить его заключение по обвинениям в коррупции.
По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, помощь США Украине имеет целью помочь ей защитить свою суверенную территорию и вернуть ее, и США не предоставляют никакой помощи для использования вне этого.
Пентагон рассматривает возможность использования оставшихся 4 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь, для поддержки сил обороны Украины, поскольку Сенат задерживает одобрение дальнейшей финансовой помощи.
Министр обороны США Ллойд Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс после того, как был госпитализирован из-за срочной проблемы с мочевым пузырем.
Представитель Пентагона заявил, что Украина получит бомбы GLSDB в соответствии с прошлогодними договоренностями, но не предоставил конкретики относительно сроков их передачи из соображений безопасности.