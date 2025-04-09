Патрик С. Райдер

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

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Украина будет требовать проведения заседания Совета Украина-НАТО для обсуждения вопросов защиты неба, поставки систем противовоздушной обороны и ракет, о чем объявил президент Владимир Зеленский в ответ на недавние угрозы и конфликты.

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По словам представителя Пентагона, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, и он отметил необходимость принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.

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По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, помощь США Украине имеет целью помочь ей защитить свою суверенную территорию и вернуть ее, и США не предоставляют никакой помощи для использования вне этого.

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Представитель Пентагона заявил, что Украина получит бомбы GLSDB в соответствии с прошлогодними договоренностями, но не предоставил конкретики относительно сроков их передачи из соображений безопасности.

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