Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба - Зеленский

Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах - здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство, хотя одинаковые "шахеды" и баллистика. О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет", - сообщил Зеленский.

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Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Украина имеет срочную потребность в ПВО, сообщил во время брифинга.