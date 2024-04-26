Военные советники США не будут работать на фронте в Украине - Пентагон

Американские военные советники не будут участвовать в боевых действиях в Украине, их присутствие у линии фронта также не планируется, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер, передает УНН.

Детали

Он отметил, что администрация США еще изучает вопрос об отправке на Украину дополнительных советников.

Если такое решение будет принято, то есть несколько ключевых моментов. Во-первых, это будет небольшое количество советников. Эти люди будут работать в посольстве и на них будут распространяться те же ограничения на поездки, что и на всех сотрудников посольства представитель Пентагона Патрик Райдер

Райдер отметил, что "Соединенные Штаты не намерены вести боевые действия на территории Украины, и эти силы близко не будут у линии фронта".

Небольшое количество военных советников США, которое уже находится в Украине, работают в посольстве страны в Киеве, рассказал представитель Пентагона.

Это небольшое количество советников предоставляет информацию и консультирует по таким вопросам, как логистика поддержки, надзор за вооружениями - все то, о чем мы говорили в прошлом представитель Пентагона Патрик Райдер

Контекст

Пентагон не раскрыл численность военных советников, которых могут отправить в Украину, "из соображений оперативной безопасности". Однако, как сообщили Politico два американских чиновника, речь может идти о 60 человек.

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