Очередные оборонные пакеты важно направить в Украину как можно скорее: Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей и лидерами Сената США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и лидерами республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства поблагодарил, в частности, каждого из них за личное лидерство, представителей обеих партий, Президента Джозефа Байдена - за утверждение закона о помощи нашей стране и весь американский народ - за поддержку.

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Кроме того, Зеленский проинформировал о ситуации на фронте, атаках российских оккупантов на гражданскую инфраструктуру и потребности в усилении ПВО, в частности системами Patriot.

Президент подчеркнул, что очередные оборонные пакеты важно направить в Украину как можно скорее. Отдельно отметил упоминание в законе дальнобойных систем ATACMS, которые очень нужны нашим воинам.

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