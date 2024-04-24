США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters

США тайно передали Украине ракеты ATACMS, которые содержались в пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, который был предоставлен в марте. Вероятно, именно эти ракеты Украина применила для удара по территории аэродрома в оккупированном Джанкое, где был поражен новый комплекс С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

В последние недели Соединенные Штаты тайно отправили Украине ракеты большой дальности для использования в борьбе с российскими захватчиками, и на прошлой неделе Украина применила их впервые - пишет издание со ссылкой на американского чиновника.

Он отметил, что ракеты содержались в пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта, однако, сколько ракет было отправлено не указывается.

США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов

Издание отмечает, что ракеты были впервые использованы 17 апреля. Тогда ВСУ ударили по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта. Вероятно, речь идет об ударе по территории аэродрома в оккупированном Джанкое, где был поражен новый комплекс С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса.

Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400

Напомним,

Сегодня президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.

В Министерстве обороны США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью примерно 1 миллиард долларов. Среди прочего Киев получит снаряды для артиллерии, БМП Bradley и ракеты боеприпасы HIMARS.