Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  101098 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  140940 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  141323 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  134569 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  112742 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125762 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137689 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137313 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123896 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103482 просмотра

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  462110 просмотра

Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400

Ночью по территории аэродрома в оккупированном Крыму была осуществлена серия ударов. Партизаны подтверждают поражение новой российской системы противовоздушной обороны С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других компонентов.

Война •   •  33444 просмотра
Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400

На оккупированных территориях россияне не могут найти коллаборационистов для работы в фейковых администрациях рф - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут завершить формирование своих оккупационных администраций из-за нехватки желающих сотрудничать с Россией, поскольку большинство жителей выехали из региона или отказываются сотрудничать с врагом.

Война •   •  28504 просмотра
На оккупированных территориях россияне не могут найти коллаборационистов для работы в фейковых администрациях рф - Центр нацсопротивления

Торнадо обрушились на Средний Запад в США: двое пострадавших

Два человека пострадали и несколько зданий были повреждены в результате сильных штормов, вызвавших торнадо в некоторых частях штатов на Среднем Западе во вторник.

Новости Мира •   •  25514 просмотра
Торнадо обрушились на Средний Запад в США: двое пострадавших

Расстрелял жителя Киевщины во время боев за столицу: решителя приговорили к 12 годам заключения

29-летний российский военный-контрактник, который во время боев за Киев расстрелял местного жителя, сядет на 12 лет за решетку.

Война •   •  23722 просмотра
Расстрелял жителя Киевщины во время боев за столицу: решителя приговорили к 12 годам заключения

ГУР атаковало завод в российском Татарстане, где производят Ту-22М и Ту-160М - источник

Украинские разведывательные беспилотники атаковали авиационный завод в российском Татарстане, где производятся и ремонтируются бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Война •   •  23055 просмотра
ГУР атаковало завод в российском Татарстане, где производят Ту-22М и Ту-160М - источник

Экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву и его сообщнику продлили срок ареста до 10 июня

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 июня 2024 года бывшему президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику, которых обвиняют в коллаборационизме, пособничестве россии и содействии террористической организации.

Криминал и ЧП •   •  21217 просмотра
Экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву и его сообщнику продлили срок ареста до 10 июня

"Это противоречит нормам Евросоюза": в ЕС отреагировали на решение Грузии по скандальному закону об "иноагентах"

В Евросоюзе убеждены, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния", принятый грузинским парламентом в первом чтении, противоречит нормам и ценностям ЕС, что ставит под угрозу путь Тбилиси к членству в Европейском Союзе.

Новости Мира •   •  8752 просмотра
"Это противоречит нормам Евросоюза": в ЕС отреагировали на решение Грузии по скандальному закону об "иноагентах"

Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое

Аэродром в оккупированном Джанкое, на который сегодня было совершено нападение, является законным военным объектом, на котором размещаются подразделения российской армейской авиации и который служит военным узлом.

Война •   •  10623 просмотра
Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое

Атака рф на Чернигов: среди 61 пострадавшего работники вуза и медучреждения, а также трое детей - ОВА

По состоянию на 14:30 продолжается поисково-спасательная операция после удара рф, в результате которого 14 человек погибли и 61 получили ранения, в том числе трое детей, на месте происшествия работают спасатели, полиция, медики, коммунальные службы и волонтеры.

Война •   •  14861 просмотра
Атака рф на Чернигов: среди 61 пострадавшего работники вуза и медучреждения, а также трое детей - ОВА

"россия должна заплатить за военные преступления": в ЕС отреагировали на ракетный удар по Чернигову

В ЕС убеждены, что россия должна быть привлечена к ответственности за ужасную ракетную атаку на центр Чернигова, в результате которой погибли 14 невинных людей, была повреждена гражданская инфраструктура.

Война •   •  17265 просмотра
"россия должна заплатить за военные преступления": в ЕС отреагировали на ракетный удар по Чернигову