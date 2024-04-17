Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400

В результате удара по аэродрому в оккупированном Джанкое подтверждается поражение нового комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В АТЕШ подтвердили успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью на территории Джанкойского аэродрома.

"Подтверждается детонация в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее на этой локации наши агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры.

Подтверждается поражение нового комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса. Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным партизан, зафиксировано серьезное поражение в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии вкс рф, сообщают наши агенты из подразделения ПВО.

"Из соображений безопасности наших агентов мы воздержимся от раскрытия дополнительной информации. Подробности переданы Силам обороны Украины", - добавили в "АТЕШ".

Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое

Напомним

Сегодня утром возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.

Движение на трассе вблизи Джанкоя в Крыму частично перекрыто от города до села Победное из-за сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме.

росСМИ сообщают, что военный аэродром в оккупированном Джанкое, где было место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО рф, атаковали баллистическими ракетами.