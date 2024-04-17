Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое
Атака рф на Чернигов: среди 61 пострадавшего работники вуза и медучреждения, а также трое детей - ОВА
"россия должна заплатить за военные преступления": в ЕС отреагировали на ракетный удар по Чернигову
Спутники НАСА подтвердили пожар на аэродроме в Джанкое
В результате удара рф по Чернигову погибла полицейская
На Юге оккупанты в десять раз уменьшили применение разведывательных дронов - Силы обороны
В казани в российском татарстане включали сирены и провели эвакуацию на авиазаводе, мо рф заявляла о дроне над регионом
ПАСЕ проголосовала за рекомендацию по членству Косово, несмотря на сопротивление Сербии
Мемориальный комплекс воинских захоронений во Львове: каким он будет
Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом
Популярные
За сутки рф потеряла 710 военнослужащих
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое
Аэродром в оккупированном Джанкое, на который сегодня было совершено нападение, является законным военным объектом, на котором размещаются подразделения российской армейской авиации и который служит военным узлом.
Атака рф на Чернигов: среди 61 пострадавшего работники вуза и медучреждения, а также трое детей - ОВА
По состоянию на 14:30 продолжается поисково-спасательная операция после удара рф, в результате которого 14 человек погибли и 61 получили ранения, в том числе трое детей, на месте происшествия работают спасатели, полиция, медики, коммунальные службы и волонтеры.
"россия должна заплатить за военные преступления": в ЕС отреагировали на ракетный удар по Чернигову
В ЕС убеждены, что россия должна быть привлечена к ответственности за ужасную ракетную атаку на центр Чернигова, в результате которой погибли 14 невинных людей, была повреждена гражданская инфраструктура.
Спутники НАСА подтвердили пожар на аэродроме в Джанкое
Спутники НАСА зафиксировали пожар на военном аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму в ночь на 17 мая, вероятно, вызванный ударом баллистической ракеты.
В результате удара рф по Чернигову погибла полицейская
В результате российского ракетного обстрела Чернигова, Украина, погибла 25-летняя лейтенант полиции, которая получила смертельные осколочные ранения, находясь дома на больничном.
На Юге оккупанты в десять раз уменьшили применение разведывательных дронов - Силы обороны
На юге Украины военные отбили девять российских штурмов и продолжили контрбатарейную борьбу. Силы обороны ликвидировали 104 человек оккупанта и 9 единиц военной техники рф.
В казани в российском татарстане включали сирены и провели эвакуацию на авиазаводе, мо рф заявляла о дроне над регионом
В казани в татарстане, россия, на авиазаводе сработали сирены, что привело к эвакуации, тогда как министерство обороны россии заявило, что "уничтожило" беспилотник над регионом.
ПАСЕ проголосовала за рекомендацию по членству Косово, несмотря на сопротивление Сербии
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за рекомендацию относительно членства Косово, несмотря на оппозицию Сербии.
Мемориальный комплекс воинских захоронений во Львове: каким он будет
Архитектурный конкурс во Львове на создание мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины выиграли архитекторы Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер. Концептуальный проект включает зону захоронений, мемориальный парк, музей, памятник неизвестному солдату, часовню и колумбарий.
Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом
Руководитель "Энергоатома" раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за его сдержанные действия по освобождению Запорожской атомной электростанции из-под российского контроля и передачи ее Украине.