Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое

Аэродром в оккупированном Джанкое, который сегодня был атакован, является законной целью Украины. Об этом в эфире Радио Свобода заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

"Вообще понятно, что это военный аэродром, то есть законная цель. Соответствующий объект, на котором базировалась, в том числе и армейская авиация. Кроме того, мы знаем, что во время своего расположения Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне очень часто меняли места дислокации различных подразделений и перемещали их для того, чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными", - сказала Гуменюк.

Она не рассказала, что именно удалось поразить на аэродроме и добавила, что необходимо дождаться официальной информации от Генерального штаба.

Напомним

Сегодня утром возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.

Движение на трассе вблизи Джанкоя в Крыму частично перекрыто от города до села Победное из-за сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме.

росСМИ сообщают, что военный аэродром в оккупированном Джанкое, где было место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО рф, атаковали баллистическими ракетами.