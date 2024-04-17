Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  37468 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  131354 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  131755 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  132860 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  112323 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125486 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137514 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137221 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123815 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 07:40  •  103425 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  449397 просмотра

Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое

Аэродром в оккупированном Джанкое, на который сегодня было совершено нападение, является законным военным объектом, на котором размещаются подразделения российской армейской авиации и который служит военным узлом.

Война •   •  2997 просмотра
Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое

Атака рф на Чернигов: среди 61 пострадавшего работники вуза и медучреждения, а также трое детей - ОВА

По состоянию на 14:30 продолжается поисково-спасательная операция после удара рф, в результате которого 14 человек погибли и 61 получили ранения, в том числе трое детей, на месте происшествия работают спасатели, полиция, медики, коммунальные службы и волонтеры.

Война •   •  5804 просмотра
Атака рф на Чернигов: среди 61 пострадавшего работники вуза и медучреждения, а также трое детей - ОВА

"россия должна заплатить за военные преступления": в ЕС отреагировали на ракетный удар по Чернигову

В ЕС убеждены, что россия должна быть привлечена к ответственности за ужасную ракетную атаку на центр Чернигова, в результате которой погибли 14 невинных людей, была повреждена гражданская инфраструктура.

Война •   •  6800 просмотра
"россия должна заплатить за военные преступления": в ЕС отреагировали на ракетный удар по Чернигову

Спутники НАСА подтвердили пожар на аэродроме в Джанкое

Спутники НАСА зафиксировали пожар на военном аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму в ночь на 17 мая, вероятно, вызванный ударом баллистической ракеты.

Война •   •  7320 просмотра
Спутники НАСА подтвердили пожар на аэродроме в Джанкое

В результате удара рф по Чернигову погибла полицейская

В результате российского ракетного обстрела Чернигова, Украина, погибла 25-летняя лейтенант полиции, которая получила смертельные осколочные ранения, находясь дома на больничном.

Общество •   •  8838 просмотра
В результате удара рф по Чернигову погибла полицейская

На Юге оккупанты в десять раз уменьшили применение разведывательных дронов - Силы обороны

На юге Украины военные отбили девять российских штурмов и продолжили контрбатарейную борьбу. Силы обороны ликвидировали 104 человек оккупанта и 9 единиц военной техники рф.

Общество •   •  7849 просмотра
На Юге оккупанты в десять раз уменьшили применение разведывательных дронов - Силы обороны

В казани в российском татарстане включали сирены и провели эвакуацию на авиазаводе, мо рф заявляла о дроне над регионом

В казани в татарстане, россия, на авиазаводе сработали сирены, что привело к эвакуации, тогда как министерство обороны россии заявило, что "уничтожило" беспилотник над регионом.

Война •   •  8942 просмотра
В казани в российском татарстане включали сирены и провели эвакуацию на авиазаводе, мо рф заявляла о дроне над регионом

ПАСЕ проголосовала за рекомендацию по членству Косово, несмотря на сопротивление Сербии

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за рекомендацию относительно членства Косово, несмотря на оппозицию Сербии.

Новости Мира •   •  10087 просмотра
ПАСЕ проголосовала за рекомендацию по членству Косово, несмотря на сопротивление Сербии

Мемориальный комплекс воинских захоронений во Львове: каким он будет

Архитектурный конкурс во Львове на создание мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины выиграли архитекторы Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер. Концептуальный проект включает зону захоронений, мемориальный парк, музей, памятник неизвестному солдату, часовню и колумбарий.

Общество •   •  8981 просмотра
Мемориальный комплекс воинских захоронений во Львове: каким он будет

Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом

Руководитель "Энергоатома" раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за его сдержанные действия по освобождению Запорожской атомной электростанции из-под российского контроля и передачи ее Украине.

Война •   •  11088 просмотра
Действия МАГАТЭ очень сдержанны по освобождению ЗАЭС от россии - Энергоатом