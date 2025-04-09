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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29347 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Серия ночных взрывов прогремела в оккупированном Крыму

В Джанкойском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма местные жители сообщили о многочисленных взрывах.

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Керченский мост в дыму, над оккупированным Крымом рф «сбивает ракеты»

В оккупированном Крыму объявлена ракетная опасность, сообщается о работе ПВО. Керченский мост прикрыт дымовой завесой, слышны взрывы возле Джанкоя, над Румынией замечен разведывательный самолет НАТО.

Война • 17 октября, 13:34 • 12904 просмотра

В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма

В Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя после объявления угрозы «удара баллистикой». Очевидцы сообщают о 4-5 мощных взрывах и дыме в районе сел Азовское и Победное, где расположен военный аэродром.

Война • 22 сентября, 12:58 • 46204 просмотра

После дроновой атаки на складах боеприпасов в двух областях рф сообщают о пожарах и детонации, взрывы слышали и в Крыму

В тверской области и краснодарском крае рф горят склады боеприпасов после атак беспилотников. В тихорецком районе объявлена эвакуация, в оккупированном Крыму слышали взрывы.

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Суд в оккупированном Крыму оставил в СИЗО активистов Азиза Азизова и Мустафу Абдураманова

Верховный суд оккупированного Крыма оставил без изменений решение о продлении ареста крымскотатарским активистам. Адвокат считает преследование незаконным, поскольку организация "Хизб-ут Тахрир" не признана террористической.

Криминал и ЧП • 11 августа, 07:57 • 26161 просмотра

На позициях российской ПВО в оккупированном Джанкое распознан новый пожар

На позициях российских ПВО в оккупированном Джанкое (Крым) зафиксирован новый пожар, возможно, связанный с зенитно-ракетным комплексом С-500.

Война • 28 июня, 14:16 • 31359 просмотра

В оккупированном Джанкое партизаны заметили три российские радиолокационные станции: детали

Агент АТЕШ обнаружил три радиолокационные станции ("Противник-ГЭ", "Небо-У" и "П-18") и местонахождение российских военных, в том числе офицеров ФСБ, в оккупированном городе Джанкой.

Война • 20 мая, 13:52 • 17319 просмотра

Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

Партизаны АТЕШ обнародовали данные о ключевом инженерном объекте Черноморского флота россии, расположенном под Бахчисараем, который активно использует средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи.

Война • 17 мая, 12:17 • 14262 просмотра

Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"

В оккупированный Джанкой прибыли новые российские военные подразделения, в том числе сотрудники фсб, для усиления безопасности и охраны военных объектов в связи со значительными потерями, которые понесли российские войска на херсонском направлении.

Война • 14 мая, 09:13 • 103391 просмотра

Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Трем предателям, которые добровольно присоединились к российско-оккупационным группировкам и участвовали в штурмах позиций Вооруженных Сил Украины под Роботином, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении.

Война • 7 мая, 13:23 • 27915 просмотра

В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

Вследствие украинских атак около 40 российских самолетов были рассредоточены на аэродромах, удаленных от линии фронта, что увеличило продолжительность полетов и расходы на топливо для России.

Война • 3 мая, 09:08 • 17458 просмотра

В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое

Спутниковые снимки показывают, что российское оборудование противовоздушной обороны, вероятно, системы С-300/С-400, было уничтожено 30 апреля во время ночной атаки на российский военный аэродром в Джанкое.

Война • 2 мая, 12:03 • 20375 просмотра

Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью

Мощный взрыв произошел ночью в Джанкое, городе в оккупированном Россией Крыму.

Война • 28 апреля, 07:00 • 96954 просмотра

США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters

В марте США тайно предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, которые, вероятно, были использованы Украиной для нанесения удара по российскому аэродрому в Крыму 17 апреля.

Война • 24 апреля, 17:04 • 22170 просмотра

Украинцы за сутки купили военных облигаций на более 30 млн грн: какие самые популярные

За 24 часа украинцы приобрели военные облигации, собрав в бюджет более 30 млн грн. Наибольшей популярностью пользовались облигации в Ялте, Новой Каховке и Симферополе.

Война • 23 апреля, 13:23 • 20568 просмотра

Удар ВСУ по аэродрому рф в оккупированном Джанкое: появились спутниковые фото аэропорта после атаки

Спутниковые снимки показывают повреждения склада боеприпасов, систем ПВО, радаров и других объектов на российском аэродроме в оккупированном Джанкое после ракетного удара украинских сил.

Война • 19 апреля, 13:16 • 17150 просмотра

У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

Два больших судна, вероятно, сухогрузы длиной 150 и 125 метров, были замечены у берегов оккупированного Севастополя по данным спутниковой съемки мониторинговой группы "Крымский ветер".

Война • 18 апреля, 15:59 • 76768 просмотра

Удар по Джанкою: в Генштабе показали видео запуска ракет

Украинские военные нанесли удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, уничтожив 4 пусковые установки С-400, центр управления противовоздушной обороны, 3 радиолокационные станции и средства наблюдения, нанеся значительные потери российскому боевому потенциалу.

Война • 18 апреля, 12:59 • 48025 просмотра

ГУР опубликовало перечень уничтоженных целей в Джанкое: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" и пункт управления средствами ПВО

17 апреля во время атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму Украина уничтожила 4 зенитно-ракетных комплекса С-400, 3 радиолокационные станции, центр управления ПВО и аппарат наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Война • 18 апреля, 10:01 • 27503 просмотра

Может производить ракетное топливо: в россии заявили об атаке дронов на завод в ростовской области

В россии заявили о ночной атаке беспилотников на Каменский химический завод в ростовской области, в результате которого обломки одного из сбитых дронов повредили завод и ранили работника.

Война • 18 апреля, 08:25 • 15555 просмотра

Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое

В результате удара Вооруженных сил Украины по военному аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму были поражены вражеские пусковые установки систем противоракетной и противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы и самолеты.

Война • 18 апреля, 08:21 • 16421 просмотра

Юсов о взрывах в Джанкое: "Прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами"

Вооруженные силы Украины провели операцию в Джанкое, временно оккупированном Крыму, в результате которой были уничтожены силы и техника противника.

Война • 18 апреля, 07:05 • 30441 просмотра

Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

Президент Зеленский поблагодарил украинских военных за успешную операцию по уничтожению российской техники и боевой инфраструктуры на аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму.

Война • 17 апреля, 19:56 • 67544 просмотра

Это законная цель: Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое

Аэродром в оккупированном Джанкое, на который сегодня было совершено нападение, является законным военным объектом, на котором размещаются подразделения российской армейской авиации и который служит военным узлом.

Война • 17 апреля, 12:07 • 17475 просмотра

Спутники НАСА подтвердили пожар на аэродроме в Джанкое

Спутники НАСА зафиксировали пожар на военном аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму в ночь на 17 мая, вероятно, вызванный ударом баллистической ракеты.

Война • 17 апреля, 11:48 • 21318 просмотра

Военный аэродром в Джанкое атаковали баллистическими ракетами - росСМИ

Военный аэродром в оккупированном Джанкое, где дислоцировался российский вертолетный полк, был обстрелян баллистическими ракетами.

Война • 17 апреля, 11:11 • 20761 просмотра

В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя

Движение на трассе вблизи Джанкоя в Крыму частично перекрыто от города до села Победное из-за сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме.

Война • 17 апреля, 07:10 • 29066 просмотра

Прозвучали взрывы и вспыхнул пожар возле военного аэродрома в Джанкое

Возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.

Война • 17 апреля, 01:30 • 26185 просмотра

Украинские военные нанесли удар по командному пункту рф в оккупированном Крыму - источник

Источники УНН сообщают, что украинские военные нанесли удар по командному пункту в оккупированном Крыму, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Война • 15 апреля, 14:05 • 19333 просмотра

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

В оккупированном Джанкое, Крым, произошли взрывы, а движение на Крымском мосту дважды перекрывалось.

Война • 15 апреля, 12:58 • 112044 просмотра