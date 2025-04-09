В Джанкойском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма местные жители сообщили о многочисленных взрывах.
В оккупированном Крыму объявлена ракетная опасность, сообщается о работе ПВО. Керченский мост прикрыт дымовой завесой, слышны взрывы возле Джанкоя, над Румынией замечен разведывательный самолет НАТО.
В Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя после объявления угрозы «удара баллистикой». Очевидцы сообщают о 4-5 мощных взрывах и дыме в районе сел Азовское и Победное, где расположен военный аэродром.
В тверской области и краснодарском крае рф горят склады боеприпасов после атак беспилотников. В тихорецком районе объявлена эвакуация, в оккупированном Крыму слышали взрывы.
Верховный суд оккупированного Крыма оставил без изменений решение о продлении ареста крымскотатарским активистам. Адвокат считает преследование незаконным, поскольку организация "Хизб-ут Тахрир" не признана террористической.
На позициях российских ПВО в оккупированном Джанкое (Крым) зафиксирован новый пожар, возможно, связанный с зенитно-ракетным комплексом С-500.
Агент АТЕШ обнаружил три радиолокационные станции ("Противник-ГЭ", "Небо-У" и "П-18") и местонахождение российских военных, в том числе офицеров ФСБ, в оккупированном городе Джанкой.
Партизаны АТЕШ обнародовали данные о ключевом инженерном объекте Черноморского флота россии, расположенном под Бахчисараем, который активно использует средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи.
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские военные подразделения, в том числе сотрудники фсб, для усиления безопасности и охраны военных объектов в связи со значительными потерями, которые понесли российские войска на херсонском направлении.
Трем предателям, которые добровольно присоединились к российско-оккупационным группировкам и участвовали в штурмах позиций Вооруженных Сил Украины под Роботином, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении.
Вследствие украинских атак около 40 российских самолетов были рассредоточены на аэродромах, удаленных от линии фронта, что увеличило продолжительность полетов и расходы на топливо для России.
Спутниковые снимки показывают, что российское оборудование противовоздушной обороны, вероятно, системы С-300/С-400, было уничтожено 30 апреля во время ночной атаки на российский военный аэродром в Джанкое.
Мощный взрыв произошел ночью в Джанкое, городе в оккупированном Россией Крыму.
В марте США тайно предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, которые, вероятно, были использованы Украиной для нанесения удара по российскому аэродрому в Крыму 17 апреля.
За 24 часа украинцы приобрели военные облигации, собрав в бюджет более 30 млн грн. Наибольшей популярностью пользовались облигации в Ялте, Новой Каховке и Симферополе.
Спутниковые снимки показывают повреждения склада боеприпасов, систем ПВО, радаров и других объектов на российском аэродроме в оккупированном Джанкое после ракетного удара украинских сил.
Два больших судна, вероятно, сухогрузы длиной 150 и 125 метров, были замечены у берегов оккупированного Севастополя по данным спутниковой съемки мониторинговой группы "Крымский ветер".
Украинские военные нанесли удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, уничтожив 4 пусковые установки С-400, центр управления противовоздушной обороны, 3 радиолокационные станции и средства наблюдения, нанеся значительные потери российскому боевому потенциалу.
17 апреля во время атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму Украина уничтожила 4 зенитно-ракетных комплекса С-400, 3 радиолокационные станции, центр управления ПВО и аппарат наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
В россии заявили о ночной атаке беспилотников на Каменский химический завод в ростовской области, в результате которого обломки одного из сбитых дронов повредили завод и ранили работника.
В результате удара Вооруженных сил Украины по военному аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму были поражены вражеские пусковые установки систем противоракетной и противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы и самолеты.
Вооруженные силы Украины провели операцию в Джанкое, временно оккупированном Крыму, в результате которой были уничтожены силы и техника противника.
Президент Зеленский поблагодарил украинских военных за успешную операцию по уничтожению российской техники и боевой инфраструктуры на аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму.
Аэродром в оккупированном Джанкое, на который сегодня было совершено нападение, является законным военным объектом, на котором размещаются подразделения российской армейской авиации и который служит военным узлом.
Спутники НАСА зафиксировали пожар на военном аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму в ночь на 17 мая, вероятно, вызванный ударом баллистической ракеты.
Военный аэродром в оккупированном Джанкое, где дислоцировался российский вертолетный полк, был обстрелян баллистическими ракетами.
Движение на трассе вблизи Джанкоя в Крыму частично перекрыто от города до села Победное из-за сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме.
Возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.
Источники УНН сообщают, что украинские военные нанесли удар по командному пункту в оккупированном Крыму, где находились высокопоставленные российские офицеры.
В оккупированном Джанкое, Крым, произошли взрывы, а движение на Крымском мосту дважды перекрывалось.