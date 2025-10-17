$41.640.12
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 12331 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 6814 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 13534 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 12831 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 14560 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20679 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 47778 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 28770 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 59314 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов оккупантов в Крыму: детали

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Гвардейском, комбинат «Гвардейский» в Карьерном, склад горюче-смазочных материалов в Джанкое и РЛС «Небо-У» в Евпатории. На предприятии вспыхнул пожар, зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.

В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов оккупантов в Крыму: детали

В Генеральном штабе подтвердили, что украинские военные нанесли новые точные удары по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры рф на территории оккупированного Крыма, передает УНН.

Силы обороны Украины нанесли новые точные удары по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры рф на территории временно оккупированного Крыма. Так, в ночь на 17 октября подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское. На предприятии вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000 

- говорится в сообщении.

Добавим

Также, по данным Генштаба, нанесен успешный удар по "федеральному государственному казенному учреждению "Комбинат "Гвардейский" росрезерва, что в селе Карьерное Сакского района.

Среди прочего, поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также радиолокационная станция "Небо-У" в Евпатории.

Результаты миссий уточняются.

ССО подтвердили поражение нефтебазы и ФДКУ комбината "Гвардейский" в Крыму17.10.25, 17:57 • 920 просмотров

Напомним

В ночь на 17 октября ССО Украины нанесли удары дронами по объектам противника в Крыму. В результате операции повреждена нефтебаза в Гвардейском и ФГКУ комбинат "Гвардейский" в Карьерном Сакского района.

Антонина Туманова

