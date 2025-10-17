В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов оккупантов в Крыму: детали
Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Гвардейском, комбинат «Гвардейский» в Карьерном, склад горюче-смазочных материалов в Джанкое и РЛС «Небо-У» в Евпатории. На предприятии вспыхнул пожар, зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.
В Генеральном штабе подтвердили, что украинские военные нанесли новые точные удары по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры рф на территории оккупированного Крыма, передает УНН.
Силы обороны Украины нанесли новые точные удары по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры рф на территории временно оккупированного Крыма. Так, в ночь на 17 октября подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское. На предприятии вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000
Добавим
Также, по данным Генштаба, нанесен успешный удар по "федеральному государственному казенному учреждению "Комбинат "Гвардейский" росрезерва, что в селе Карьерное Сакского района.
Среди прочего, поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также радиолокационная станция "Небо-У" в Евпатории.
Результаты миссий уточняются.
Напомним
