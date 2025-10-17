$41.640.12
ССО подтвердили поражение нефтебазы и ФДКУ комбината "Гвардейский" в Крыму

Киев • УНН

 • 920 просмотра

В ночь на 17 октября ССО Украины нанесли удары дронами по объектам противника в Крыму. В результате операции повреждены нефтебаза в Гвардейском и ФДКУ комбинат "Гвардейский" в Карьерном Сакского района.

ССО подтвердили поражение нефтебазы и ФДКУ комбината "Гвардейский" в Крыму

В ночь на 17 октября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удары дронами по объектам противника на временно оккупированной территории АР Крым, сообщает пресс-служба ССО, пишет УНН.

Подробности

В ведомстве отметили, что в результате операции повреждена нефтебаза в населенном пункте Гвардейское и ФГКУ комбинат "Гвардейский" в Карьерном Сакского района. Операция признана успешной.

Силы специальных операций продолжают проводить асимметричные действия, направленные на сдерживание и остановку наступательных попыток противника на временно оккупированных территориях.

Степан Гафтко

