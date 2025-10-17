В оккупированном Крыму сообщили об атаке дронов: в разных районах раздавались взрывы, горит нефтебаза в Гвардейском

Во временно оккупированном Крыму сообщили об атаке дронов, в разных районах раздавались взрывы, горит нефтебаза в Гвардейском, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Поселок Гвардейское атакуют БПЛА, горит нефтебаза, сообщают подписчики. Стрельба и взрывы начались около 02.40. Также, предварительно, есть попадание по складу боеприпасов - сообщил телеграм-канал.



Как указано, горящую нефтебазу в Гвардейском видно из пригорода Симферополя. "Зарево видно на многие километры", - сказано в сообщении.

Позже, как отмечается, нефтебаза в Гвардейском разгорелась "ярче", дыма стало больше.

Горящую нефтебазу в Гвардейском, как сообщается, видно и из Белогорского района.

Также, по сообщению, два мощных взрыва были слышны в Симферополе и Симферопольском районе. "Точное время – 06.23. В 06.28 – еще два взрыва", - говорится в сообщении.

"Из Симферополя видно два столба дыма. Один - от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они почти на одной линии)", - отмечает телеграм-канал

"В Саках и Новофедоровке, где аэродром, ночью тоже раздавались взрывы", - говорится в сообщении.

В пабликах, как указано, сообщают, что "в Евпатории отменили занятия в школах. Родителям пишут в школьных чатах, чтобы сегодня детей в школу не вели, занятия отменены. В городе отсутствует электроэнергия, а также водоснабжение".

Сообщается, что в понедельник прилетело по Сакской ТЭЦ, и после этого в Сакском районе участились аварийные отключения электроэнергии.

