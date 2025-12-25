$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 17324 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 19445 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 22081 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 18110 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 16661 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13602 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 50504 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 67552 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32555 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54847 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Требовали купить БАДы: стали известны новые подробности по делу преступной группы, терроризировавшей пожилых украинцев

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Правоохранители выявили новые факты и фигурантов по делу преступной группировки, которая терроризировала пожилых жителей Украины, угрожая привлечением к ответственности за отказ покупать биологически активные добавки. Задокументировано сотню новых эпизодов, 21 человеку сообщено о подозрении.

Требовали купить БАДы: стали известны новые подробности по делу преступной группы, терроризировавшей пожилых украинцев
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили новые эпизоды деятельности преступной группировки, которая терроризировала пожилых жителей Украины угрозами привлечения к ответственности за отказ покупать биологически активные добавки (БАДы - ред). Злоумышленников задержали еще в начале 2025 года: за время досудебного расследования правоохранители установили новые факты и других причастных фигурантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

По данным следствия, участники группировки использовали базы лиц, ранее заказывавших лекарственные средства, после чего звонили потерпевшим, представляясь работниками государственной исполнительной службы.

Под предлогом "обязательного получения лекарств" злоумышленники оказывали психологическое давление, угрожали судебными разбирательствами и конфискацией имущества в случае отказа забрать посылку в почтовых отделениях. Для массового обзвона граждан фигуранты использовали IP-телефонию, что позволяло скрывать реальное местонахождение и масштабировать преступную деятельность

- заявили в полиции.

Сейчас правоохранители задокументировали сотню новых эпизодов преступной деятельности аферистов.

В рамках уголовного производства сообщено о подозрении 21 фигуранту - жителям Днепропетровщины и Киевщины - в возрасте от 17 до 44 лет. Злоумышленникам инкриминировано создание, руководство и участие в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255), а также - вымогательство, совершенное преступной организацией (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Проведен ряд обысков по местам жительства участников группы на территории Днепропетровской, Киевской и Запорожской областей

 - добавили в полиции.

Напомним

Правоохранители разоблачили схему легализации более 578 млн гривен, полученных от оборонных контрактов. Должностные лица предприятия действовали в сговоре с "конвертационным центром", выводя бюджетные средства через поддельные документы.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
