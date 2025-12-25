Требовали купить БАДы: стали известны новые подробности по делу преступной группы, терроризировавшей пожилых украинцев
Киев • УНН
Правоохранители выявили новые факты и фигурантов по делу преступной группировки, которая терроризировала пожилых жителей Украины, угрожая привлечением к ответственности за отказ покупать биологически активные добавки. Задокументировано сотню новых эпизодов, 21 человеку сообщено о подозрении.
Правоохранители разоблачили новые эпизоды деятельности преступной группировки, которая терроризировала пожилых жителей Украины угрозами привлечения к ответственности за отказ покупать биологически активные добавки (БАДы - ред). Злоумышленников задержали еще в начале 2025 года: за время досудебного расследования правоохранители установили новые факты и других причастных фигурантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
По данным следствия, участники группировки использовали базы лиц, ранее заказывавших лекарственные средства, после чего звонили потерпевшим, представляясь работниками государственной исполнительной службы.
Под предлогом "обязательного получения лекарств" злоумышленники оказывали психологическое давление, угрожали судебными разбирательствами и конфискацией имущества в случае отказа забрать посылку в почтовых отделениях. Для массового обзвона граждан фигуранты использовали IP-телефонию, что позволяло скрывать реальное местонахождение и масштабировать преступную деятельность
Сейчас правоохранители задокументировали сотню новых эпизодов преступной деятельности аферистов.
В рамках уголовного производства сообщено о подозрении 21 фигуранту - жителям Днепропетровщины и Киевщины - в возрасте от 17 до 44 лет. Злоумышленникам инкриминировано создание, руководство и участие в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255), а также - вымогательство, совершенное преступной организацией (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Проведен ряд обысков по местам жительства участников группы на территории Днепропетровской, Киевской и Запорожской областей
