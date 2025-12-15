"Відмили" понад 578 млн гривень на оборонних контрактах: правоохоронці затримали організаторів "схеми"

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили складну та добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого "конвертаційного центру". Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Впродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За "послуги" з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5 відсотків комісії - йдеться в повідомленні.

Слідство з’ясувало, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.

Частина "власників" цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів. За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом - заявили в Офісі Генпрокурора.

Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція стаття передбачає конфіскацію майна і позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.

