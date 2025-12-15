$42.190.08
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 4392 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 10479 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 11837 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 14247 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 22106 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 30999 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 27811 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 37288 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 39289 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
"Відмили" понад 578 млн гривень на оборонних контрактах: правоохоронці затримали організаторів "схеми"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Правоохоронці викрили схему легалізації понад 578 млн гривень, отриманих від оборонних контрактів. Посадовці підприємства діяли у змові з "конвертаційним центром", виводячи бюджетні кошти через підроблені документи.

"Відмили" понад 578 млн гривень на оборонних контрактах: правоохоронці затримали організаторів "схеми"
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили складну та добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого "конвертаційного центру". Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Впродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За "послуги" з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5 відсотків комісії

- йдеться в повідомленні.

Слідство з’ясувало, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.

Частина "власників" цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів. За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом

- заявили в Офісі Генпрокурора.

Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція стаття передбачає конфіскацію майна і позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.

Ліквідовано мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які ошукували українців і іноземців07.11.25, 12:23 • 4160 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна податкова служба України
Збройні сили України
Україна