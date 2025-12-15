"Отмыли" более 578 млн гривен на оборонных контрактах: правоохранители задержали организаторов "схемы"

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили сложную и хорошо замаскированную схему легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в 2023–2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого "конвертационного центра". Через поддельные финансово-хозяйственные документы они создали механизм вывода и обналичивания бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы.

В течение этого времени государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд гривен по контрактам по ремонту военной техники и оборудования. Часть этих средств была направлена на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных Сил. На самом же деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За "услуги" по легализации средств участники сделки получали 4-5 процентов комиссии - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. Информация об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 года отсутствует, доверенности ими не оформлялись.

Часть "владельцев" этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров. По аналитическому заключению Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции на сумму более 576 млн гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем - заявили в Офисе Генпрокурора.

Двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру сообщено о подозрении по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем организованной группой или в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает конфискацию имущества и лишение свободы от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяется возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.

