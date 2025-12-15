$42.190.08
10:16 • 662 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 4392 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 10479 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 11837 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 14247 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 22106 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 30999 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 27810 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 37287 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 39289 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
"Отмыли" более 578 млн гривен на оборонных контрактах: правоохранители задержали организаторов "схемы"

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Правоохранители разоблачили схему легализации более 578 млн гривен, полученных от оборонных контрактов. Должностные лица предприятия действовали в сговоре с "конвертационным центром", выводя бюджетные средства через поддельные документы.

"Отмыли" более 578 млн гривен на оборонных контрактах: правоохранители задержали организаторов "схемы"
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили сложную и хорошо замаскированную схему легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в 2023–2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого "конвертационного центра". Через поддельные финансово-хозяйственные документы они создали механизм вывода и обналичивания бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы.

В течение этого времени государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд гривен по контрактам по ремонту военной техники и оборудования. Часть этих средств была направлена на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных Сил. На самом же деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За "услуги" по легализации средств участники сделки получали 4-5 процентов комиссии

- говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. Информация об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 года отсутствует, доверенности ими не оформлялись.

Часть "владельцев" этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров. По аналитическому заключению Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции на сумму более 576 млн гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем

- заявили в Офисе Генпрокурора.

Двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру сообщено о подозрении по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем организованной группой или в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает конфискацию имущества и лишение свободы от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяется возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Государственная налоговая служба Украины
Вооруженные силы Украины
Украина