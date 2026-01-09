$42.990.27
15:56 • 324 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 3730 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 7442 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 10026 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 12056 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 9960 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 10784 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 7108 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12116 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 13040 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявлений об отставке от Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля. Федоров занимал должность первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации, а Шмыгаль — министра обороны.

В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Первого вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины Михаила Альбертовича Федорова... В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Министра обороны Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля 

- сообщил Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит заявления "в определенном законом порядке в ближайшее время".

Напомним

2 января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Зеленский обсудил с Федоровым форматы работы Минобороны: через неделю ожидает проекты решений

Кроме того, Зеленский заявил об изменении формата работы Министерства обороны и добавил, что Денис Шмыгаль остается в команде, ему предложено другое важное направление государственной работы.

Антонина Туманова

Политика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
Денис Шмыгаль