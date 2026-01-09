В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявлений об отставке от Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля. Федоров занимал должность первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации, а Шмыгаль — министра обороны.
В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Первого вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины Михаила Альбертовича Федорова... В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Министра обороны Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля
По его словам, парламент рассмотрит заявления "в определенном законом порядке в ближайшее время".
Напомним
2 января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.
Кроме того, Зеленский заявил об изменении формата работы Министерства обороны и добавил, что Денис Шмыгаль остается в команде, ему предложено другое важное направление государственной работы.