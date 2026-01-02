$42.170.18
Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Михайло Федоров може обійняти посаду міністра оборони України.

Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України, передає УНН.

Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів 

- заявив Зеленський.

Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп02.01.26, 21:31 • 1314 переглядiв

За словами Президента, "разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть".

Усе тримається на стійкості українців, і в нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій 

- резюмував Глава держави.

Буданов - глава ОП, а Іващенко - керівник ГУР: Зеленський підписав укази02.01.26, 20:12 • 1934 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Україна