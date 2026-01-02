Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України, передає УНН.

Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів - заявив Зеленський.

За словами Президента, "разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть".

Усе тримається на стійкості українців, і в нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій - резюмував Глава держави.

