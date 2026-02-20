Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках

Джим Кертіс, 50-річний гіпнотерапевт і бойфренд Дженніфер Еністон, розповів про те, як вони з акторкою підтримують здорову комунікацію у стосунках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Justjared.

У подкасті "Ced with Intention" він зізнався, що важливо не уникати конфліктів, а вирішувати їх одразу або давати собі час обдумати ситуацію.

"Ми можемо дати один одному час подумати або одразу обговорити проблему, аби вона більше не повторювалася", — пояснив Кертіс.

За його словами, у парі ключовим є рівномірне вкладення зусиль: обидва партнери мають працювати над собою і підтримувати один одного, а не перекладати всю відповідальність на когось одного.

Він також поділився, що у них є домовленість заздалегідь обговорювати способи реагування на непорозуміння: чи варто взяти паузу, вирішити все одразу, або перенести обговорення на наступний день.

До речі, Джим і Дженніфер зустрічаються з літа 2025 року, а у вересні офіційно підтвердили стосунки в Instagram. Нещодавно Кертіс поділився зворушливими фотографіями з акторкою на честь її дня народження.

