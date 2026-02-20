$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 2374 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 7674 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 14631 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 17430 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 18917 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 21385 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 37952 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14457 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20666 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Гіпнотерапевт Джим Кертіс розповів про підхід до вирішення конфліктів з Дженніфер Еністон. Пара практикує негайне обговорення проблем або надання часу на обдумування.

Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках

Джим Кертіс, 50-річний гіпнотерапевт і бойфренд Дженніфер Еністон, розповів про те, як вони з акторкою підтримують здорову комунікацію у стосунках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Justjared.

У подкасті "Ced with Intention" він зізнався, що важливо не уникати конфліктів, а вирішувати їх одразу або давати собі час обдумати ситуацію. 

"Ми можемо дати один одному час подумати або одразу обговорити проблему, аби вона більше не повторювалася", — пояснив Кертіс.

За його словами, у парі ключовим є рівномірне вкладення зусиль: обидва партнери мають працювати над собою і підтримувати один одного, а не перекладати всю відповідальність на когось одного.

Дженніфер Еністон викликала чутки про роман із гіпнотерапевтом: пару помітили на Майорці08.07.25, 13:48 • 2913 переглядiв

Він також поділився, що у них є домовленість заздалегідь обговорювати способи реагування на непорозуміння: чи варто взяти паузу, вирішити все одразу, або перенести обговорення на наступний день.

До речі, Джим і Дженніфер зустрічаються з літа 2025 року, а у вересні офіційно підтвердили стосунки в Instagram. Нещодавно Кертіс поділився зворушливими фотографіями з акторкою на честь її дня народження.

Нагадаємо

Дженніфер Еністон, якій 57 років, підтримує струнку фігуру завдяки періодичному голодуванню та збалансованому харчуванню. Вона поділилася своїм щоденним раціоном та рецептом улюбленої страви.

Станіслав Кармазін

УНН Lite
Соціальна мережа
Шлюб