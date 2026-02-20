$43.270.03
19:44 • 2096 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 3918 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 8820 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 15202 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 17912 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19157 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 21696 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 38642 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14521 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20739 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Графики отключений электроэнергии
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Гипнотерапевт Джим Кертис рассказал о подходе к разрешению конфликтов с Дженнифер Энистон. Пара практикует немедленное обсуждение проблем или предоставление времени на обдумывание.

Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях

Джим Кертис, 50-летний гипнотерапевт и бойфренд Дженнифер Энистон, рассказал о том, как они с актрисой поддерживают здоровую коммуникацию в отношениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Justjared.

В подкасте "Ced with Intention" он признался, что важно не избегать конфликтов, а решать их сразу или давать себе время обдумать ситуацию.

"Мы можем дать друг другу время подумать или сразу обсудить проблему, чтобы она больше не повторялась", — пояснил Кертис.

По его словам, в паре ключевым является равномерное вложение усилий: оба партнера должны работать над собой и поддерживать друг друга, а не перекладывать всю ответственность на кого-то одного.

Дженнифер Энистон вызвала слухи о романе с гипнотерапевтом: пару заметили на Майорке08.07.25, 13:48 • 2915 просмотров

Он также поделился, что у них есть договоренность заранее обсуждать способы реагирования на недоразумения: стоит ли взять паузу, решить все сразу, или перенести обсуждение на следующий день.

Кстати, Джим и Дженнифер встречаются с лета 2025 года, а в сентябре официально подтвердили отношения в Instagram. Недавно Кертис поделился трогательными фотографиями с актрисой в честь ее дня рождения.

Напомним

Дженнифер Энистон, которой 57 лет, поддерживает стройную фигуру благодаря периодическому голоданию и сбалансированному питанию. Она поделилась своим ежедневным рационом и рецептом любимого блюда.

Станислав Кармазин

