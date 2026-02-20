Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
Гипнотерапевт Джим Кертис рассказал о подходе к разрешению конфликтов с Дженнифер Энистон. Пара практикует немедленное обсуждение проблем или предоставление времени на обдумывание.
Джим Кертис, 50-летний гипнотерапевт и бойфренд Дженнифер Энистон, рассказал о том, как они с актрисой поддерживают здоровую коммуникацию в отношениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Justjared.
В подкасте "Ced with Intention" он признался, что важно не избегать конфликтов, а решать их сразу или давать себе время обдумать ситуацию.
"Мы можем дать друг другу время подумать или сразу обсудить проблему, чтобы она больше не повторялась", — пояснил Кертис.
По его словам, в паре ключевым является равномерное вложение усилий: оба партнера должны работать над собой и поддерживать друг друга, а не перекладывать всю ответственность на кого-то одного.
Он также поделился, что у них есть договоренность заранее обсуждать способы реагирования на недоразумения: стоит ли взять паузу, решить все сразу, или перенести обсуждение на следующий день.
Кстати, Джим и Дженнифер встречаются с лета 2025 года, а в сентябре официально подтвердили отношения в Instagram. Недавно Кертис поделился трогательными фотографиями с актрисой в честь ее дня рождения.
Дженнифер Энистон, которой 57 лет, поддерживает стройную фигуру благодаря периодическому голоданию и сбалансированному питанию. Она поделилась своим ежедневным рационом и рецептом любимого блюда.