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Дженнифер Энистон вызвала слухи о романе с гипнотерапевтом: пару заметили на Майорке

Киев • УНН

 • 508 просмотра

56-летняя актриса Дженнифер Энистон вызвала слухи о романтических отношениях с гипнотерапевтом Джимом Кертисом после совместной поездки на Майорку. Их видели вместе на яхте и в роскошном отеле, а Энистон знакомила его с друзьями.

Дженнифер Энистон вызвала слухи о романе с гипнотерапевтом: пару заметили на Майорке

После нескольких разочарований в любви голливудская актриса Дженнифер Энистон, похоже, нашла новое увлечение. 56-летняя звезда сериала "Друзья" выложила фото с харизматичным гипнотерапевтом Джимом Кертисом, который, по слухам, стал для нее больше, чем просто лайф-коуч. Пару заметили вместе на Майорке, где Энистон знакомила его со своими ближайшими друзьями. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Как отмечает издание, 56-летняя актриса вызвала слухи о романтических отношениях с "гуру" любви Джимом Кертисом, когда они вместе летели на Майорку на выходные по случаю Дня Независимости. Энистон, как указано, выглядела счастливой и расслабленной во время этой поездки с Кертисом. Она выбрала для образа черную майку, шляпу с широкими полями и джинсы-клеш.

Как указывает издание, ее видели, "как она с энтузиазмом знакомила Кертиса со своими близкими друзьями, актером  Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой", прежде чем группа отправилась на вечеринку на яхте.

Это не первый раз, когда пара появляется на публике. В прошлом месяце Энистон и Кертиса заметили в роскошном отеле Ventana Big Sur в Северной Калифорнии.

Чем занимается Кертис

Кертис, который называет себя "трансформационным коучем и гипнотерапевтом", имеет около 550 000 подписчиков в Instagram. Он регулярно публикует вдохновляющие цитаты, чтобы помочь людям "освободиться от своего прошлого и шаблонов" и найти любовь, а Энистон следит за ним в социальных сетях почти два года.

Также Энистон уже довольно давно активно взаимодействует с контентом Кертиса. Еще в ноябре 2023 года она выразила свою благодарность за пост, в котором было написано: "Что лучше: остепениться или остаться в одиночестве? Ответ заключается в построении осмысленных отношений. Исследования показывают, что связи с другими людьми являются решающими для счастья. Так что не оседайте в своей любовной жизни и не изолируйте себя".

На прошлой неделе Энистон также понравился один из постов Кертиса, в котором было написано: "Повторяйте эти аффирмации, чтобы исцелиться и оправиться от развода, разрыва отношений или сложных романтических отношений и начать призывать новую, полную сил, здоровую и божественную любовь".

Кертис также является автором книги "Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness" ("Сдвиг: Руководство по квантовой манифестации: Рабочая тетрадь для кодирования нового сознания"), о которой Энистон рассказала своим подписчикам в мае этого года в собственном посте в Instagram.

В апреле Энистон призналась, что обратилась к гипнозу, чтобы преодолеть страх полетов.

Но в последнее время я занимаюсь гипнозом. Это невероятно хорошо!

 - сказала она.

Кертис практикует терапию, которую он называет "гипнореализацией", которая, по его словам, помогает людям "освободиться от своего прошлого, чтобы создать совершенно новую реальность мощной любящей связи".

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы09.05.25, 16:41 • 36193 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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