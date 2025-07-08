Дженнифер Энистон вызвала слухи о романе с гипнотерапевтом: пару заметили на Майорке

После нескольких разочарований в любви голливудская актриса Дженнифер Энистон, похоже, нашла новое увлечение. 56-летняя звезда сериала "Друзья" выложила фото с харизматичным гипнотерапевтом Джимом Кертисом, который, по слухам, стал для нее больше, чем просто лайф-коуч. Пару заметили вместе на Майорке, где Энистон знакомила его со своими ближайшими друзьями. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Как отмечает издание, 56-летняя актриса вызвала слухи о романтических отношениях с "гуру" любви Джимом Кертисом, когда они вместе летели на Майорку на выходные по случаю Дня Независимости. Энистон, как указано, выглядела счастливой и расслабленной во время этой поездки с Кертисом. Она выбрала для образа черную майку, шляпу с широкими полями и джинсы-клеш.

Как указывает издание, ее видели, "как она с энтузиазмом знакомила Кертиса со своими близкими друзьями, актером Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой", прежде чем группа отправилась на вечеринку на яхте.

Это не первый раз, когда пара появляется на публике. В прошлом месяце Энистон и Кертиса заметили в роскошном отеле Ventana Big Sur в Северной Калифорнии.

Чем занимается Кертис

Кертис, который называет себя "трансформационным коучем и гипнотерапевтом", имеет около 550 000 подписчиков в Instagram. Он регулярно публикует вдохновляющие цитаты, чтобы помочь людям "освободиться от своего прошлого и шаблонов" и найти любовь, а Энистон следит за ним в социальных сетях почти два года.

Также Энистон уже довольно давно активно взаимодействует с контентом Кертиса. Еще в ноябре 2023 года она выразила свою благодарность за пост, в котором было написано: "Что лучше: остепениться или остаться в одиночестве? Ответ заключается в построении осмысленных отношений. Исследования показывают, что связи с другими людьми являются решающими для счастья. Так что не оседайте в своей любовной жизни и не изолируйте себя".

На прошлой неделе Энистон также понравился один из постов Кертиса, в котором было написано: "Повторяйте эти аффирмации, чтобы исцелиться и оправиться от развода, разрыва отношений или сложных романтических отношений и начать призывать новую, полную сил, здоровую и божественную любовь".

Кертис также является автором книги "Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness" ("Сдвиг: Руководство по квантовой манифестации: Рабочая тетрадь для кодирования нового сознания"), о которой Энистон рассказала своим подписчикам в мае этого года в собственном посте в Instagram.

В апреле Энистон призналась, что обратилась к гипнозу, чтобы преодолеть страх полетов.

Но в последнее время я занимаюсь гипнозом. Это невероятно хорошо! - сказала она.

Кертис практикует терапию, которую он называет "гипнореализацией", которая, по его словам, помогает людям "освободиться от своего прошлого, чтобы создать совершенно новую реальность мощной любящей связи".

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