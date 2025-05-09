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Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

Киев • УНН

 • 2880 просмотра

Мужчина на авто врезался в ворота виллы Дженнифер Энистон. Он преследовал актрису сообщениями с 2023 года, ему грозит до трех лет тюрьмы, нужна психиатрическая экспертиза.

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

Врезался на своем автомобиле в ворота особняка звезды сериала "Друзья" и теперь должен пройти психиатрическую экспертизу. "Герой" инцидента, в котором были сломаны ворота виллы Дженнифер Энистон обвиняется в тяжком преступлении преследования.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

48-летний Джимми Вейн Карвайл подозревается в том, что пытался проникнуть в особняк актрисы Дженнифер Энистон в Лос-Анджелесе. Мужчину арестовали недавно за вандализм при отягчающих обстоятельствах.

Карвайл появился в зале суда Лос-Анджелеса без рубашки и завернутый в одеяло, - он не говорил во время судебного разбирательства.

Прокуроры утверждают, что мужчина из Миссисипи выбил своим автомобилем ворота виллы Энистон в жилом районе Лос-Анджелеса Бел-Эйр (ориентировочная стоимость виллы 21 миллион долларов). Также он преследовал голливудскую актрису:

В период с 1 марта 2023 года по 5 мая 2025 года Карвайл присылал нежелательные сообщения через различные каналы: социальные сети, голосовую почту и электронную почту

Что известно о недавнем эпизоде с преследователем Дженнифер Энистон

В начале дня минувших суток тревожный случай всколыхнул тихий район Бел-Эйр в Лос-Анджелесе. Водитель авто врезался в ворота, защищавшие резиденцию Дженнифер Энистон. В момент инцидента 56-летняя актриса была дома. Звезда не контактировала с незнакомцем. Охрана Энистон немедленно заблокировала мужчину и держала "под дулом пистолета" до прибытия полиции.

В чем обвиняют Карвайла

Мужчине предъявлено обвинение в уголовном преследовании, а также обвинение в уголовном вандализме. Более того, Карвайлу грозит удручающее обстоятельство. Речь идет о тяжелых телесных повреждениях

Если его признают виновным, он может получить до трех лет тюремного заключения.

Судья Шварц отправил фигуранта к психиатру

Как сообщает AFP, во время рассмотрения дела судья Кит Л. Шварц сомневался, что Карвайл поймет его, когда прокурор попросил, чтобы подсудимому было приказано не приближаться к Энистон.

Судья также приказал, что Карвайл должен пройти через судебную экспертизу психического здоровья, - это необходимо, чтобы определить, является ли фигурант дела дееспособным.

Дженнифер Энистон и Педро Паскаль вызвали слухи о романе трехчасовым ужином24.03.25, 16:21 • 42688 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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