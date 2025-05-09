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Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

Київ • УНН

 • 3756 перегляди

Чоловік на авто врізався у ворота вілли Дженніфер Еністон. Він переслідував акторку повідомленнями з 2023 року, йому загрожує до трьох років в'язниці, потрібна психіатрична експертиза.

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

Врізався на своєму автомобілі у ворота особняка зірки серіалу "Друзі" і тепер повинен пройти психіатричну експертизу. "Герой" інциденту, в якому було зламано ворота вілли Дженніфер Еністон обвинувачується у тяжкому злочині переслідування.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

48-річний Джиммі Вейн Карвайл підозрюється у тому, що намагався проникнути до особняка акторки Дженніфер Еністон у Лос-Анджелесі. Чоловіка зарештували нещодавно за вандалізм при обтяжуючих обставинах.

Карвайл з'явився у залі суду Лос-Анджелеса без сорочки та загорнутий у ковдру, - він не говорив під час судового розгляду.

Прокурори стверджують, що чоловік з Міссісіпі вибив своїм автомобілем ворота вілли Еністон у житловому районі Лос-Анджелеса Бел-Ейр (орієнтовна вартість вілли 21 мільйон доларів). Також він переслідував голлівудську акторку:

У період з 1 березня 2023 року по 5 травня 2025 року Карвайл надсилав небажані повідомлення через різні канали: соціальні мережі, голосову пошту та електронну пошту

Що відомо про нещодавній епізод з переслідувачем Дженніфер Еністон

На початку дня минулої доби тривожний випадок сколихнув тихий район Бел-Ейр у Лос-Анджелесі. Водій авто врізався у ворота, що захищали резиденцію Дженніфер Еністон. У момент інциденту 56-річна акторка була вдома. Зірка не контактувала з незнайомцем. Охорона Еністон негайно заблокувала чоловіка і тримала "під дулом пістолета" до прибуття поліції.

У чому звинувачують Карвайла

Чоловіку пред'явлено звинувачення у кримінальному переслідуванні, а також звинувачення у кримінальному вандалізмі. Більше того, Карвайлу загрожує обтяжуюча обставина. Ідеться про тяжкі тілесні ушкодження

Якщо його визнають винним, він може отримати до трьох років ув'язнення.

Суддя Шварц відправив фігуранта справи до психіатра

Як повідомляє AFP, під час розгляди справи суддя Кіт Л. Шварц сумнівався, що Карвайл зрозуміє його, коли прокурор попросив, щоб підсудному було наказано не наближатися до Еністон.

Суддя також наказав, що Карвайл має пройти через судову експертизу психічного здоров'я, - це необхідно, щоб визначити, чи є фігурант справи дієздатним.

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею24.03.25, 16:21 • 42689 переглядiв

Ігор Тележніков

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