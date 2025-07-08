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Дженніфер Еністон викликала чутки про роман із гіпнотерапевтом: пару помітили на Майорці

Київ • УНН

 • 687 перегляди

56-річна акторка Дженніфер Еністон викликала чутки про романтичні стосунки з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом після спільної поїздки на Майорку. Їх бачили разом на яхті та в розкішному готелі, а Еністон знайомила його з друзями.

Дженніфер Еністон викликала чутки про роман із гіпнотерапевтом: пару помітили на Майорці

Після кількох розчарувань у коханні голлівудська акторка Дженніфер Еністон, схоже, знайшла нове захоплення. 56-річна зірка серіалу "Друзі" виклала фото з харизматичним гіпнотерапевтом Джимом Кертісом, який, за чутками, став для неї більше, ніж просто лайф-коуч. Пару помітили разом на Майорці, де Еністон знайомила його зі своїми найближчими друзями. Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Як зазначає видання, 56-річна акторка викликала чутки про романтичні стосунки з "гуру" кохання Джимом Кертісом, коли вони разом летіли на Майорку на вихідні з нагоди Дня Незалежності. Еністон, як вказано, виглядала щасливою та розслабленою під час цієї поїздки з Кертісом. Вона обрала для образу чорну майку, капелюх з широкими полями та джинси-кльош.

Як вказує видання, її бачили, "як вона з ентузіазмом знайомила Кертіса зі своїми близькими друзями, актором  Джейсоном Бейтманом та його дружиною Амандою Анкою", перш ніж група відправилась на вечірку на яхті.

Це не перший раз, коли пара з'являється на публіці. Минулого місяця Еністон і Кертіса помітили в розкішному готелі Ventana Big Sur у Північній Каліфорнії.

Чим займається Кертіс

Кертіс, який називає себе "трансформаційним коучем та гіпнотерапевтом", має близько 550 000 підписників в Instagram. Він регулярно публікує натхненні цитати, щоб допомогти людям "звільнитися від свого минулого та шаблонів" та знайти кохання, а Еністон слідкує за ним у соціальних мережах майже два роки.

Також Еністон вже досить давно активно взаємодіє з контентом Кертіса. Ще в листопаді 2023 року вона висловила свою вдячність за пост, у якому було написано: "Що краще: осісти чи залишитися на самоті? Відповідь полягає в побудові змістовних стосунків. Дослідження показують, що зв’язки з іншими людьми є вирішальними для щастя. Тож не осідайте у своєму любовному житті і не ізолюйте себе".

Минулого тижня Еністон також сподобався один із постів Кертіса, в якому було написано: "Повторюйте ці афірмації, щоб зцілитися та оговтатися від розлучення, розриву стосунків чи складних романтичних стосунків і почати закликати нове, сповнене сил, здорове та божественне кохання".

Кертіс також є автором книги "Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness" ("Зсув: Посібник з квантової маніфестації: Робочий зошит для кодування нової свідомості"), про яку Еністон розповіла своїм підписникам у травні цього року у власному дописі в Instagram.

У квітні Еністон зізналася, що звернулася до гіпнозу, щоб подолати страх польотів.

Але останнім часом я займаюся гіпнозом. Це неймовірно добре!

 - сказала вона.

Кертіс практикує терапію, яку він називає "гіпнореалізацією", яка, за його словами, допомагає людям "звільнитися від свого минулого, щоб створити абсолютно нову реальність потужного люблячого зв'язку".

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу09.05.25, 16:41 • 36193 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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