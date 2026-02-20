Киянам не доведеться платити за відсутнє опалення у січні, але є нюанси

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 3114 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 5048 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 9654 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 15577 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 18219 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19339 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 21935 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 39197 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14570 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20786 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.1м/с
75%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 29993 перегляди
Смілянський висміяв Гончаренка через заяву до НАБУ та приклеїв його фото на туалетний йоржикPhoto20 лютого, 12:35 • 10620 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 14007 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 20239 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа15:31 • 7616 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 20311 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 30061 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 39191 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 61410 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 97513 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Естонія
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 1282 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 2578 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 14072 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 38336 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 40925 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
FIFA (серія відеоігор)

Киянам не доведеться платити за відсутнє опалення у січні, але є нюанси

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Київтеплоенерго не нарахувало плату за опалення в платіжках за січень 2026 року за період, коли послуга не надавалася через ворожі обстріли. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні.

Киянам не доведеться платити за відсутнє опалення у січні, але є нюанси

У платіжках за січень 2026 року плата за централізоване опалення для жителів столиці не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася. Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", передає УНН.

Деталі

У компанії нагадують, що через масовані ворожі обстріли об’єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста. На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів.

Враховуючи це, "Київтеплоенерго" не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні. Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання 

- йдеться у повідомленні.

У "Київтеплоенерго" додали, що у лютому рахунки-повідомлення доставлені споживачам з деякою затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури. Насамперед через набрання чинності постановою Кабміну № 118 від 30 січня 2026 року щодо порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання або надання не в повному обсязі. Наразі всі формати платіжних документів, зокрема паперові версії, доступні споживачам для оплати.

Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює 18.02.26, 16:25 • 53282 перегляди

Також у компанії звернули увагу мешканців будинків, які знаходяться в зоні обслуговування "Київтеплоенерго", але не мають із ним прямих договорів щодо надання послуг (наприклад, ОСББ, приватна обслуговуюча компанія тощо) і яким постачається теплова енергія: частина будинків отримала нарахування за залишок спожитої у грудні теплової енергії. Нарахування за січень для зазначених житлових будинків відсутні для тарифної категорії "Населення".

Мешканцям, які все ж оплатили опалення в рахунку за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату 

- резюмували в КП.

Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках30.01.26, 20:30 • 57151 перегляд

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ