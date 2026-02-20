Киянам не доведеться платити за відсутнє опалення у січні, але є нюанси

У платіжках за січень 2026 року плата за централізоване опалення для жителів столиці не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася. Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", передає УНН.

У компанії нагадують, що через масовані ворожі обстріли об’єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста. На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів.

Враховуючи це, "Київтеплоенерго" не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні. Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання - йдеться у повідомленні.

У "Київтеплоенерго" додали, що у лютому рахунки-повідомлення доставлені споживачам з деякою затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури. Насамперед через набрання чинності постановою Кабміну № 118 від 30 січня 2026 року щодо порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання або надання не в повному обсязі. Наразі всі формати платіжних документів, зокрема паперові версії, доступні споживачам для оплати.

Також у компанії звернули увагу мешканців будинків, які знаходяться в зоні обслуговування "Київтеплоенерго", але не мають із ним прямих договорів щодо надання послуг (наприклад, ОСББ, приватна обслуговуюча компанія тощо) і яким постачається теплова енергія: частина будинків отримала нарахування за залишок спожитої у грудні теплової енергії. Нарахування за січень для зазначених житлових будинків відсутні для тарифної категорії "Населення".

Мешканцям, які все ж оплатили опалення в рахунку за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату - резюмували в КП.

