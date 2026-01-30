Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Люди мають платити лише за реально отримані комунальні послуги. Саме тому уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів - написала Свириденко.

Вона додала, що надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках.

Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів. Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року - зазначила прем’єр.

Окрім того, Свириденко доручила Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі проконтролювати виконання цього рішення та доповідати про результати.

Доповнення

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив сьогодні уряду України, прем’єр-міністру підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для всіх людей, що були без опалення цими місяцями.

Він наголосив, що людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було.

Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

