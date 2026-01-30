$42.850.08
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
30 січня, 12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
30 січня, 10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
18:21
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або були неналежної якості. Споживачам не потрібно подавати додаткових заяв, суми перерахунку відобразяться в платіжках за січень 2026 року.

Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Люди мають платити лише за реально отримані комунальні послуги. Саме тому уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів 

- написала Свириденко. 

Вона додала, що надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках. 

Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів. Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року 

- зазначила прем’єр. 

Окрім того, Свириденко доручила Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі проконтролювати виконання цього рішення та доповідати про результати.

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив сьогодні уряду України, прем’єр-міністру підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для всіх людей, що були без опалення цими місяцями. 

Він наголосив, що людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. 

Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати 

- зазначив Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Румунії Нікушором Даном спільні енергетичні проєкти, що можуть значно посилити енергетичну безпеку обох країн.

Антоніна Туманова

