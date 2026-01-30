Зеленський обговорив з президентом Румунії спільні енергетичні проєкти
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан обговорили спільні енергетичні проєкти для посилення енергетичної безпеки обох країн. Команди продовжать обговорення на міністерському рівні.
Обговорили з Нікушором Даном спільні енергетичні проєкти, що можуть значно посилити енергетичну безпеку України та Румунії. Важливо все реалізувати. Наші команди продовжать обговорення на міністерському рівні. Дякую пану Президенту та народу Румунії за підтримку
