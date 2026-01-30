Зеленський обговорив з президентом Румунії спільні енергетичні проєкти

$42.850.08
Ексклюзив
17:20 • 1356 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 6370 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 12506 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 15306 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 17823 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 19840 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23973 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31671 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 36094 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42381 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТП 30 січня, 08:38
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами 30 січня, 09:47
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції 30 січня, 10:58
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років 30 січня, 11:39
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора 12:58
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я 16:26
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора 12:58
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 76255 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів 29 січня, 16:36
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Україна
Державний кордон України
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Франція
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'ю 17:25
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук 15:51
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове 13:24
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років 30 січня, 11:39
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції 30 січня, 10:58
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Шахед-136

Зеленський обговорив з президентом Румунії спільні енергетичні проєкти

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан обговорили спільні енергетичні проєкти для посилення енергетичної безпеки обох країн. Команди продовжать обговорення на міністерському рівні.

Зеленський обговорив з президентом Румунії спільні енергетичні проєкти

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Румунії Нікушором Даном спільні енергетичні проєкти, що можуть значно посилити енергетичну безпеку обох країн, передає УНН.

Обговорили з Нікушором Даном спільні енергетичні проєкти, що можуть значно посилити енергетичну безпеку України та Румунії. Важливо все реалізувати. Наші команди продовжать обговорення на міністерському рівні. Дякую пану Президенту та народу Румунії за підтримку 

- повідомив Зеленський у Telegram.

"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики 26.01.26, 02:16

Антоніна Туманова

Політика Новини Світу
Енергетика
Румунія
Володимир Зеленський
Україна