"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики

Під час недільної зустрічі з вірними Папа Лев XIV висловив свою солідарність з населенням України, що страждає через обстріли енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє офіційне видання Ватикану Vatican News, інформує УНН.

Деталі

Понтифік зазначив, що в ці дні Україна зазнає постійних обстрілів, що "наражають все населення на зимовий холод".

З болем стежу за тим, що відбувається, я близький до тих, хто страждає, і молюся за всіх них. Затягування бойових дій, з дедалі серйознішими наслідками для цивільного населення, поглиблює розлам між народами і віддаляє справедливий і тривалий мир. Заохочую всіх ще більше посилити зусилля з метою покласти край цій війні сказав Папа Лев XIV.

Нагадаємо

Раніше цього місяця Папа Римський закликав міжнародну спільноту та агресора припинити удари по цивільній інфраструктурі України, оскільки посилення холодів робить ці атаки особливо болючими. Понтифік молиться за постраждалих і закликає до припинення насильства та відновлення зусиль для миру.

