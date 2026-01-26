"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 10061 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 15471 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 15136 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 14498 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 14916 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 14895 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14615 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15655 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26634 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44915 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.8м/с
86%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Усе це наслідки байдужості ключових держав світу: Зеленський про війну рф проти України та інші російські війни25 січня, 14:23 • 4880 перегляди
На фронті відбулося 66 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках25 січня, 14:35 • 4524 перегляди
Футбольний матч у Німеччині завершився масовими заворушеннями, постраждали понад 60 поліцейських25 січня, 15:03 • 4038 перегляди
Виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу:​ ДБР встановлює обставини смертельної ДТП, в якій загинув нардеп Саламаха19:26 • 4084 перегляди
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульнихVideo19:49 • 6104 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 88034 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 101956 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 110371 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 103931 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 104770 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Гітанас Науседа
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Литва
Вільнюс
Польща
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 21014 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 21078 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 37523 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 37872 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 50824 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136

"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Папа Лев XIV висловив солідарність з населенням України через обстріли енергетичної інфраструктури. Він закликав до припинення війни та посилення зусиль для досягнення миру.

"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики

Під час недільної зустрічі з вірними Папа Лев XIV висловив свою солідарність з населенням України, що страждає через обстріли енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє офіційне видання Ватикану Vatican News, інформує УНН.

Деталі

Понтифік зазначив, що в ці дні Україна зазнає постійних обстрілів, що "наражають все населення на зимовий холод".

З болем стежу за тим, що відбувається, я близький до тих, хто страждає, і молюся за всіх них. Затягування бойових дій, з дедалі серйознішими наслідками для цивільного населення, поглиблює розлам між народами і віддаляє справедливий і тривалий мир. Заохочую всіх ще більше посилити зусилля з метою покласти край цій війні

сказав Папа Лев XIV.

Нагадаємо

Раніше цього місяця Папа Римський закликав міжнародну спільноту та агресора припинити удари по цивільній інфраструктурі України, оскільки посилення холодів робить ці атаки особливо болючими. Понтифік молиться за постраждалих і закликає до припинення насильства та відновлення зусиль для миру.

Не відступати і шукати рішення для миру в Україні: Папа Римський звернувся до міжнародної спільноти09.01.26, 15:02 • 4672 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Лев XIV
Україна