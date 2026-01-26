$43.170.00
25 января, 18:28 • 10398 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 16575 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 16087 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 15433 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 15251 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 15029 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14732 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15736 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26721 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45016 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Папа Лев XIV выразил солидарность с населением Украины из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Он призвал к прекращению войны и усилению усилий для достижения мира.

"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики

Во время воскресной встречи с верующими Папа Лев XIV выразил свою солидарность с населением Украины, страдающим из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает официальное издание Ватикана Vatican News, информирует УНН.

Подробности

Понтифик отметил, что в эти дни Украина подвергается постоянным обстрелам, что "подвергает все население зимнему холоду".

С болью слежу за происходящим, я близок к тем, кто страдает, и молюсь за всех них. Затягивание боевых действий, с все более серьезными последствиями для гражданского населения, углубляет раскол между народами и отдаляет справедливый и прочный мир. Призываю всех еще больше усилить усилия с целью положить конец этой войне

сказал Папа Лев XIV.

Напомним

Ранее в этом месяце Папа Римский призвал международное сообщество и агрессора прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины, поскольку усиление холодов делает эти атаки особенно болезненными. Понтифик молится за пострадавших и призывает к прекращению насилия и возобновлению усилий для мира.

Вадим Хлюдзинский

