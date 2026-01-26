"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики

Во время воскресной встречи с верующими Папа Лев XIV выразил свою солидарность с населением Украины, страдающим из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает официальное издание Ватикана Vatican News, информирует УНН.

Подробности

Понтифик отметил, что в эти дни Украина подвергается постоянным обстрелам, что "подвергает все население зимнему холоду".

С болью слежу за происходящим, я близок к тем, кто страдает, и молюсь за всех них. Затягивание боевых действий, с все более серьезными последствиями для гражданского населения, углубляет раскол между народами и отдаляет справедливый и прочный мир. Призываю всех еще больше усилить усилия с целью положить конец этой войне сказал Папа Лев XIV.

Напомним

Ранее в этом месяце Папа Римский призвал международное сообщество и агрессора прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины, поскольку усиление холодов делает эти атаки особенно болезненными. Понтифик молится за пострадавших и призывает к прекращению насилия и возобновлению усилий для мира.

