Эксклюзив
12:35 • 1266 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
11:53 • 5752 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 8640 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 11073 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 9654 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 11628 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 13016 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 20982 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
9 января, 06:46 • 23792 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 73111 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Не отступать и искать решения для мира в Украине: Папа Римский обратился к международному сообществу

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Папа Римский Лев XIV призвал международное сообщество искать справедливые и долгосрочные решения для мира. Он подчеркнул срочную необходимость немедленного прекращения огня и диалога в Украине.

Не отступать и искать решения для мира в Украине: Папа Римский обратился к международному сообществу

Папа Римский Лев XIV призвал международное сообщество не отступать от своего обязательства искать справедливые и долгосрочные решения, ведущие к миру, передает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

В своей ежегодной речи к дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святом Престоле, Папа Лев XIV указал на гордость как корень конфликтов и войн, а среди первых жертв этой логики упомянул Украину, призывая к немедленному прекращению огня. Он также напомнил об обязательствах гуманитарного права, осуждая бомбардировки больниц и энергетической инфраструктуры.

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину09.12.25, 13:31 • 2756 просмотров

"Мы видим это во многих контекстах, начиная с продолжающейся войны в Украине и страданий, которые испытывает гражданское население. Перед лицом этой трагической ситуации Святой Престол подчеркивает настоятельную необходимость немедленного прекращения огня и диалога, побуждаемого искренними поисками путей, ведущих к миру. Я обращаюсь с неотложным призывом к международному сообществу не отступать от своего обязательства искать справедливые и долгосрочные решения, которые защитят наиболее уязвимых и вернут надежду страдающему населению. Я также подчеркиваю полную готовность Святого Престола поддержать любую инициативу, способствующую миру и согласию", – сказал Лев XIV.

Зеленский - Папе Римскому: рф не только отвергла предложение перемирия на Рождество, но и нанесла удар по украинской энергосистеме24.12.25, 17:50 • 5144 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
