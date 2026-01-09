Не отступать и искать решения для мира в Украине: Папа Римский обратился к международному сообществу

Папа Римский Лев XIV призвал международное сообщество не отступать от своего обязательства искать справедливые и долгосрочные решения, ведущие к миру, передает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

В своей ежегодной речи к дипломатическому корпусу, аккредитованному при Святом Престоле, Папа Лев XIV указал на гордость как корень конфликтов и войн, а среди первых жертв этой логики упомянул Украину, призывая к немедленному прекращению огня. Он также напомнил об обязательствах гуманитарного права, осуждая бомбардировки больниц и энергетической инфраструктуры.

"Мы видим это во многих контекстах, начиная с продолжающейся войны в Украине и страданий, которые испытывает гражданское население. Перед лицом этой трагической ситуации Святой Престол подчеркивает настоятельную необходимость немедленного прекращения огня и диалога, побуждаемого искренними поисками путей, ведущих к миру. Я обращаюсь с неотложным призывом к международному сообществу не отступать от своего обязательства искать справедливые и долгосрочные решения, которые защитят наиболее уязвимых и вернут надежду страдающему населению. Я также подчеркиваю полную готовность Святого Престола поддержать любую инициативу, способствующую миру и согласию", – сказал Лев XIV.

