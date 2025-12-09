Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 1186 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 3886 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 24087 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 19058 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 25602 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 36623 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32100 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34174 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32071 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33887 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
79%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 16680 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 20177 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 12435 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 5968 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 7124 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 24087 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14575 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 52069 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 47503 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 47051 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Беларусь
Италия
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 6390 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 21976 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 58514 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 64615 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 74721 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Forbes
The New York Times

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Обсуждались усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и дипломатическая работа Украины с США.

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва XIV, которая состоялась в Папском дворце в Кастель-Гандольфо. Обсудили дальнейшие усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных россией, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Его Святейшество за постоянные молитвы за Украину и украинцев и призывы к справедливому миру.

Президент проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США, направленной на достижение достойного и гарантированного мира. Зеленский призвал Его Святейшество продолжать поддержку скоординированных миротворческих усилий.

"Молимся вместе за справедливый и прочный мир" Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине16.11.25, 21:32 • 4456 просмотров

Глава государства и Понтифик обсудили дальнейшие усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных россией. Президент поблагодарил Его Святейшество за поддержку маленьких украинцев и Святой Престол – за постоянную гуманитарную помощь и готовность расширить присутствие гуманитарных миссий, в частности в прифронтовых регионах.

Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину с апостольским визитом.

Папа Римский предлагает Италию в качестве посредника между Украиной и РФ в мирных переговорах03.12.25, 02:41 • 3876 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина