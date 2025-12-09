Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Обсуждались усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и дипломатическая работа Украины с США.
Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва XIV, которая состоялась в Папском дворце в Кастель-Гандольфо. Обсудили дальнейшие усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных россией, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил Его Святейшество за постоянные молитвы за Украину и украинцев и призывы к справедливому миру.
Президент проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США, направленной на достижение достойного и гарантированного мира. Зеленский призвал Его Святейшество продолжать поддержку скоординированных миротворческих усилий.
Глава государства и Понтифик обсудили дальнейшие усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных россией. Президент поблагодарил Его Святейшество за поддержку маленьких украинцев и Святой Престол – за постоянную гуманитарную помощь и готовность расширить присутствие гуманитарных миссий, в частности в прифронтовых регионах.
Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину с апостольским визитом.
