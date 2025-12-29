$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 4310 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 7440 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 9368 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 13193 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 14888 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 19009 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 35663 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 54884 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 59246 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51963 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
москва пытается сорвать дипломатию: Зеленский обсудил с Мерцем российский фейк об атаке на резиденцию путина

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Обсуждались результаты встречи с Президентом Трампом и российский фейк, пытающийся сорвать дипломатию.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Речь шла о переговорах во Флориде и российском фейке, которым москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны, передает УНН.

Только что говорили с канцлером Мерцем. Прежде всего обсудили результаты встречи с Президентом Трампом и его командой во Флориде. Я проинформировал об основных акцентах, которые звучали, и ключевых вопросах. Спасибо, Фридрих, за советы и постоянную координацию. Конечно, мы обсудили и сегодняшний российский фейк, которым москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента Украины, путину надо привыкнуть к мысли, что он должен завершить войну, удары и кровопролитие.

Украина делает все, чтобы мир был. россии надо перестать креативить на тему, как воевать, и начать думать о том, как вернуть безопасность. Украина дала все предложения. Спасибо Германии, всем в Европе и Соединенным Штатам за поддержку на пути к миру 

- резюмировал Зеленский.

россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина29.12.25, 17:53 • 4314 просмотров

Напомним 

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида