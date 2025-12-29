москва пытается сорвать дипломатию: Зеленский обсудил с Мерцем российский фейк об атаке на резиденцию путина

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Речь шла о переговорах во Флориде и российском фейке, которым москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны, передает УНН.

Только что говорили с канцлером Мерцем. Прежде всего обсудили результаты встречи с Президентом Трампом и его командой во Флориде. Я проинформировал об основных акцентах, которые звучали, и ключевых вопросах. Спасибо, Фридрих, за советы и постоянную координацию. Конечно, мы обсудили и сегодняшний российский фейк, которым москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны

По словам Президента Украины, путину надо привыкнуть к мысли, что он должен завершить войну, удары и кровопролитие.

Украина делает все, чтобы мир был. россии надо перестать креативить на тему, как воевать, и начать думать о том, как вернуть безопасность. Украина дала все предложения. Спасибо Германии, всем в Европе и Соединенным Штатам за поддержку на пути к миру