15:53 • 3048 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 5578 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 7862 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12357 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 13991 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18754 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35430 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54704 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59091 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51851 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
москва намагається зірвати дипломатію: Зеленський обговорив із Мерцом російський фейк про атаку на резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Обговорювалися результати зустрічі з Президентом Трампом та російський фейк, що намагається зірвати дипломатію.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Йшлося про переговори у Флориді та російський фейк, яким москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни, передає УНН.

Щойно говорили з канцлером Мерцом. Передусім обговорили результати зустрічі з Президентом Трампом і його командою у Флориді. Я поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання. Дякую, Фрідріху, за поради та постійну координацію. Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни 

- повідомив Зеленським.

За словами Президента України, путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття.

Україна робить усе, щоб мир був. росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції. Дякую Німеччині, всім у Європі та Сполученим Штатам за підтримку на шляху до миру 

- резюмував Зеленський.

росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна

Нагадаємо 

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Антоніна Туманова

