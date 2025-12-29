москва намагається зірвати дипломатію: Зеленський обговорив із Мерцом російський фейк про атаку на резиденцію путіна

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Йшлося про переговори у Флориді та російський фейк, яким москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни, передає УНН.

Щойно говорили з канцлером Мерцом. Передусім обговорили результати зустрічі з Президентом Трампом і його командою у Флориді. Я поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання. Дякую, Фрідріху, за поради та постійну координацію. Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни - повідомив Зеленським.

За словами Президента України, путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття.

Україна робить усе, щоб мир був. росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції. Дякую Німеччині, всім у Європі та Сполученим Штатам за підтримку на шляху до миру - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.