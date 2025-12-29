росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям, передає УНН.

Чергова брехня рф. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом, і зрозуміло, що для росіян, якщо у нас немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал, тому що вони не хочуть закінчувати цю війну. Спроможні закінчити тільки через тиск на них. Шукали, я впевнений у цьому, причини. Я, чесно кажучи, вчора ще очікував якусь риторику. Зараз вони своєю заявою, що атаковано було якусь резиденцію, готують, я впевнений, грунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці, і напевно, по державним будівлям. Це вже у нас було у вересні, був ракетний удар по Кабінету міністрів - сказав Зеленський.

Він наголосив, що зараз всім необхідно бути уважними, адже можуть бути удари по Києву.

Тим більше, що ця людина, якщо можна казати, і назвати це людиною сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто погрожують. Я думаю, сьогодні президенту Трамп, його команді європейцям, я вважаю, треба включитися, і відповідно провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну - додав Зеленський.

Нагадаємо

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.