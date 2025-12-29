россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Киев • УНН
Президент Зеленский назвал ложью атаку Украины на резиденцию путина, отметив, что рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям. Он призвал быть внимательными, поскольку могут быть удары по столице.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям, передает УНН.
Очередная ложь рф. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом, и понятно, что для россиян, если у нас нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал, потому что они не хотят заканчивать эту войну. Способны закончить только через давление на них. Искали, я уверен в этом, причины. Я, честно говоря, вчера еще ожидал какую-то риторику. Сейчас они своим заявлением, что атакована была какая-то резиденция, готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары, наверное, по столице, и наверное, по государственным зданиям. Это уже у нас было в сентябре, был ракетный удар по Кабинету министров
Он подчеркнул, что сейчас всем необходимо быть внимательными, ведь могут быть удары по Киеву.
Тем более, что этот человек, если можно говорить, и назвать это человеком, сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают. Я думаю, сегодня президенту Трампу, его команде европейцам, я считаю, надо включиться, и соответственно провести работу с людьми, о которых еще вчера говорили, что они очень хотят закончить войну
Напомним
Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.