россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям, передает УНН.

Очередная ложь рф. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом, и понятно, что для россиян, если у нас нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал, потому что они не хотят заканчивать эту войну. Способны закончить только через давление на них. Искали, я уверен в этом, причины. Я, честно говоря, вчера еще ожидал какую-то риторику. Сейчас они своим заявлением, что атакована была какая-то резиденция, готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары, наверное, по столице, и наверное, по государственным зданиям. Это уже у нас было в сентябре, был ракетный удар по Кабинету министров

Он подчеркнул, что сейчас всем необходимо быть внимательными, ведь могут быть удары по Киеву.

Тем более, что этот человек, если можно говорить, и назвать это человеком, сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают. Я думаю, сегодня президенту Трампу, его команде европейцам, я считаю, надо включиться, и соответственно провести работу с людьми, о которых еще вчера говорили, что они очень хотят закончить войну