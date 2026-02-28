Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив - СМИ

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил судам, что проход через Ормузский пролив "не разрешен". Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Подробности

Представитель военно-морской миссии Европейского Союза Aspides сообщил, что суда получают радиосообщения (VHF) от Корпуса стражей Исламской революции Ирана с заявлением, что "ни одному кораблю не разрешено проходить через Ормузский пролив".

Издание отмечает, что Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. Он соединяет крупнейших производителей нефти в Персидском заливе – таких как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты – с Оманским заливом и Аравийским морем.

Иран официально не подтвердил наличие такого распоряжения. Тегеран уже много лет угрожает перекрыть эту узкую водную артерию в ответ на возможную атаку против Исламской Республики.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране – президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.