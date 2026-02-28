США та Ізраїль місяцями готували спільну військову операцію проти Ірану - ЗМІ

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:12 • 2106 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 13952 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 28534 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 32329 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 41819 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 40922 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 41155 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 56012 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47037 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40461 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.8м/с
79%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білл Клінтон дав свідчення в Конгресі у справі Епштейна і заперечив будь-які порушення закону27 лютого, 21:57 • 4686 перегляди
Орбан використовує енергетичну суперечку з Україною як інструмент піару перед парламентськими виборами27 лютого, 22:38 • 6092 перегляди
У білорусі засудили двох журналістів до тривалих термінів ув'язнення за звинуваченням у держзраді27 лютого, 22:58 • 5784 перегляди
Масштабна пожежа спалахнула на НПЗ у краснодарському краї через атаку безпілотників27 лютого, 23:40 • 6152 перегляди
США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти28 лютого, 00:55 • 8662 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 14285 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 19596 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 19509 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 24135 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 25794 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 11050 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 11729 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 12416 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 28227 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 26027 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
M113
Фільм
Серіали

США та Ізраїль місяцями готували спільну військову операцію проти Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

США та Ізраїль місяцями планували спільну військову операцію проти Ірану. Удари завдано по Тегерану та інших іранських містах, очікується масштабна атака.

США та Ізраїль місяцями готували спільну військову операцію проти Ірану - ЗМІ

Військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Дату удару по Ірану визначили ще кілька тижнів тому, повідомляють ЗМІ з посиланням на представника міністерства оборони Ізраїлю. За його словами, операцію планували кілька місяців у координації з США. Крім того, ЗМІ пишуть, що удари були нанесені по Тегерану, а також по іранських містах Кум, Ісфахан, Кередж і Керманшах.

Очікується, що атака на Іран буде набагато масштабнішою, ніж удари США по іранських ядерних об'єктах в червні 2025 року, повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Євген Устименко

ПолітикаСвітПодії
Ядерна зброя
Ізраїль
Ліван
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран