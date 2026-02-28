США та Ізраїль місяцями готували спільну військову операцію проти Ірану - ЗМІ

Військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Дату удару по Ірану визначили ще кілька тижнів тому, повідомляють ЗМІ з посиланням на представника міністерства оборони Ізраїлю. За його словами, операцію планували кілька місяців у координації з США. Крім того, ЗМІ пишуть, що удари були нанесені по Тегерану, а також по іранських містах Кум, Ісфахан, Кередж і Керманшах.

Очікується, що атака на Іран буде набагато масштабнішою, ніж удари США по іранських ядерних об'єктах в червні 2025 року, повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.