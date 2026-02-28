США и Израиль месяцами готовили совместную военную операцию против Ирана - СМИ

Военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Дату удара по Ирану определили еще несколько недель назад, сообщают СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны Израиля. По его словам, операция планировалась несколько месяцев в координации с США. Кроме того, СМИ пишут, что удары были нанесены по Тегерану, а также по иранским городам Кум, Исфахан, Кередж и Керманшах.

Ожидается, что атака на Иран будет гораздо масштабнее, чем удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, сообщают СМИ.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.