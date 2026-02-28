$43.210.00
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 14168 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 28713 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 32486 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 41917 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 40977 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41183 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56045 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47048 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40468 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
США и Израиль месяцами готовили совместную военную операцию против Ирана - СМИ

Киев • УНН

 • 198 просмотра

США и Израиль месяцами планировали совместную военную операцию против Ирана. Удары нанесены по Тегерану и другим иранским городам, ожидается масштабная атака.

США и Израиль месяцами готовили совместную военную операцию против Ирана - СМИ

Военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Дату удара по Ирану определили еще несколько недель назад, сообщают СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны Израиля. По его словам, операция планировалась несколько месяцев в координации с США. Кроме того, СМИ пишут, что удары были нанесены по Тегерану, а также по иранским городам Кум, Исфахан, Кередж и Керманшах.

Ожидается, что атака на Иран будет гораздо масштабнее, чем удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, сообщают СМИ.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираПроисшествия
