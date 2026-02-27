Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом

Китайське консульство у Владивостоці оприлюднило незвичне попередження для громадян КНР щодо нових правил отримання довгострокового дозволу на проживання в росії. Йдеться про вимогу для іноземців-чоловіків віком до 65 років погодитися щонайменше на рік військової служби. Про це пише South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

У повідомленні, оприлюдненому 22 лютого в соцмережах консульства, китайським громадянам порадили "взяти до уваги" нові положення щодо оформлення російського ВНЖ. Зазначається, що відповідно до змін іноземці можуть бути зобов’язані відслужити щонайменше один рік у збройних силах рф.

Фактично йдеться про реалізацію указу путіна від 5 листопада 2025 року, який передбачає обов’язкове підписання контракту з армією для претендентів на громадянство або довгострокове проживання. Таким чином кремль намагається розширити мобілізаційний резерв на тлі нестачі особового складу для війни проти України.

Чому це важливо

Сам факт публічного нагадування з боку китайського консульства виглядає показовим. Пекін традиційно обережно коментує питання, пов’язані з російською військовою політикою, особливо в контексті війни. Однак у цьому випадку китайська сторона прямо вказала на ризик залучення своїх громадян до служби в армії рф.

Консульство закликало співвітчизників "приймати зважені рішення", що фактично є дипломатичною формою попередження про можливі наслідки.

Про що свідчать ці попередження

По-перше, Пекін не зацікавлений у тому, щоб китайські громадяни опинялися на фронті в складі російської армії. Такий розвиток подій створював би серйозні репутаційні й політичні ризики для Китаю на міжнародній арені.

По-друге, це сигнал самим китайцям, які розглядають можливість переїзду до росії через економічні чи бізнесові причини. Нові правила роблять довгострокову міграцію до рф значно ризикованою.

По-третє, попередження опосередковано демонструє, що росія розширює інструменти поповнення армії не лише через внутрішню мобілізацію, а й через міграційне законодавство.

Спроба компенсувати кадровий дефіцит

В умовах затяжної війни та великих втрат росія стикається з хронічною нестачею особового складу. Запровадження обов’язкової військової служби для претендентів на ВНЖ і громадянство дозволяє формально легально залучати іноземців до армії.

Фактично це створює додатковий мобілізаційний ресурс із числа трудових мігрантів і тих, хто прагне інтегруватися в російське суспільство. Водночас це підвищує ризики для самих іноземців, які можуть недооцінювати наслідки підписання контракту.

Між партнерством і дистанціюванням

Хоча Китай і росія декларують стратегічне партнерство, Пекін намагається зберігати формальну дистанцію від прямої участі у війні. Публічне нагадування про військові зобов’язання в рф демонструє прагматичний підхід: підтримка економічної співпраці - так, втягування власних громадян у бойові дії - ні.

У ширшому контексті це ще один маркер того, що навіть найближчі партнери москви змушені враховувати ризики, пов’язані з її військовою політикою. Для самих китайських громадян нові правила означають, що отримання довгострокового статусу в росії тепер може передбачати не лише адміністративні процедури, а й реальну перспективу служби у збройних силах країни, яка веде повномасштабну війну.

