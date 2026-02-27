$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 3072 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 8134 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 19270 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 22288 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 31011 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 47801 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 43311 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38053 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32561 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52554 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Китайське консульство у Владивостоці попередило громадян КНР про нові правила отримання дозволу на проживання в росії, що вимагають річної військової служби для чоловіків до 65 років. Це пов'язано з указом путіна про обов'язковий контракт для претендентів на громадянство чи ВНЖ, що розширює мобілізаційний резерв рф.

Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом

Китайське консульство у Владивостоці оприлюднило незвичне попередження для громадян КНР щодо нових правил отримання довгострокового дозволу на проживання в росії. Йдеться про вимогу для іноземців-чоловіків віком до 65 років погодитися щонайменше на рік військової служби. Про це пише South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

У повідомленні, оприлюдненому 22 лютого в соцмережах консульства, китайським громадянам порадили "взяти до уваги" нові положення щодо оформлення російського ВНЖ. Зазначається, що відповідно до змін іноземці можуть бути зобов’язані відслужити щонайменше один рік у збройних силах рф.

Фактично йдеться про реалізацію указу путіна від 5 листопада 2025 року, який передбачає обов’язкове підписання контракту з армією для претендентів на громадянство або довгострокове проживання. Таким чином кремль намагається розширити мобілізаційний резерв на тлі нестачі особового складу для війни проти України.

Чому це важливо

Сам факт публічного нагадування з боку китайського консульства виглядає показовим. Пекін традиційно обережно коментує питання, пов’язані з російською військовою політикою, особливо в контексті війни. Однак у цьому випадку китайська сторона прямо вказала на ризик залучення своїх громадян до служби в армії рф.

Консульство закликало співвітчизників "приймати зважені рішення", що фактично є дипломатичною формою попередження про можливі наслідки.

Про що свідчать ці попередження

По-перше, Пекін не зацікавлений у тому, щоб китайські громадяни опинялися на фронті в складі російської армії. Такий розвиток подій створював би серйозні репутаційні й політичні ризики для Китаю на міжнародній арені.

Китай міг би зателефонувати путіну і завершити війну - посол США при НАТО14.02.26, 08:29 • 6537 переглядiв

По-друге, це сигнал самим китайцям, які розглядають можливість переїзду до росії через економічні чи бізнесові причини. Нові правила роблять довгострокову міграцію до рф значно ризикованою.

По-третє, попередження опосередковано демонструє, що росія розширює інструменти поповнення армії не лише через внутрішню мобілізацію, а й через міграційне законодавство.

Спроба компенсувати кадровий дефіцит

В умовах затяжної війни та великих втрат росія стикається з хронічною нестачею особового складу. Запровадження обов’язкової військової служби для претендентів на ВНЖ і громадянство дозволяє формально легально залучати іноземців до армії.

Фактично це створює додатковий мобілізаційний ресурс із числа трудових мігрантів і тих, хто прагне інтегруватися в російське суспільство. Водночас це підвищує ризики для самих іноземців, які можуть недооцінювати наслідки підписання контракту.

Між партнерством і дистанціюванням

Хоча Китай і росія декларують стратегічне партнерство, Пекін намагається зберігати формальну дистанцію від прямої участі у війні. Публічне нагадування про військові зобов’язання в рф демонструє прагматичний підхід: підтримка економічної співпраці - так, втягування власних громадян у бойові дії - ні.

У ширшому контексті це ще один маркер того, що навіть найближчі партнери москви змушені враховувати ризики, пов’язані з її військовою політикою. Для самих китайських громадян нові правила означають, що отримання довгострокового статусу в росії тепер може передбачати не лише адміністративні процедури, а й реальну перспективу служби у збройних силах країни, яка веде повномасштабну війну. 

У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу14.02.26, 13:01 • 18377 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвітПублікації
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Китай
Україна