Китай міг би зателефонувати путіну і завершити війну - посол США при НАТО
Київ • УНН
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії. Він міг би припинити війну, зателефонувавши путіну та зупинивши продаж технологій подвійного призначення.
Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні і міг би завершити війну телефонним дзвінком, заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
"Китай міг би зателефонувати до володимира путіна і завершити цю війну завтра ж, припинивши продаж йому технологій подвійного призначення, - сказав Вітакер під час панельної дискусії в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки. - Китай міг би припинити закупівлю російської нафти та газу".
"Знаєте, ця війна повністю уможливлюється Китаєм", - додав представник США під час панельної дискусії із зовнішньої політики США.
З початку війни Китай та росія зміцнили партнерські відносини, і росія, пише видання, залежить від Китаю у постачанні критично важливих деталей та компонентів для безпілотників та інших військових матеріалів. Китай також є найбільшим покупцем російської нафти, попри посилення міжнародного тиску на критично важливу для москви торгівлю нафтою.
Дані відстеження показують, що в січні в китайських портах відвантажили 1,65 мільйона барелів нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року та другий за величиною показник за місяць з моменту вторгнення рф до України у 2022 році.
Проте Пекін неодноразово заявляв про своє бажання відігравати "конструктивну" роль у врегулюванні "кризи". Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Мюнхені цього тижня та запропонував гуманітарну допомогу країні у зв'язку з російськими атаками на її енергетичну систему, згідно з повідомленнями як Сибіги, так і Пекіна.
