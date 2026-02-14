Китай міг би зателефонувати путіну і завершити війну - посол США при НАТО

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
06:42 • 420 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 16936 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 34839 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 30998 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 32137 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 58449 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 77362 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 57557 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 33793 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 44418 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземціPhoto13 лютого, 21:18 • 10073 перегляди
Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться13 лютого, 21:21 • 9442 перегляди
Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції13 лютого, 21:59 • 14095 перегляди
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині13 лютого, 22:32 • 11831 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності13 лютого, 23:38 • 7164 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 58449 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 77362 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 56668 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 75346 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 116590 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 9550 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 13205 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 35175 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 35364 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 39231 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
NASAMS

Китай міг би зателефонувати путіну і завершити війну - посол США при НАТО

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії. Він міг би припинити війну, зателефонувавши путіну та зупинивши продаж технологій подвійного призначення.

Китай міг би зателефонувати путіну і завершити війну - посол США при НАТО

Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні і міг би завершити війну телефонним дзвінком, заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Китай міг би зателефонувати до володимира путіна і завершити цю війну завтра ж, припинивши продаж йому технологій подвійного призначення, - сказав Вітакер під час панельної дискусії в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки. - Китай міг би припинити закупівлю російської нафти та газу".

"Знаєте, ця війна повністю уможливлюється Китаєм", - додав представник США під час панельної дискусії із зовнішньої політики США.

З початку війни Китай та росія зміцнили партнерські відносини, і росія, пише видання, залежить від Китаю у постачанні критично важливих деталей та компонентів для безпілотників та інших військових матеріалів. Китай також є найбільшим покупцем російської нафти, попри посилення міжнародного тиску на критично важливу для москви торгівлю нафтою.

Китай збільшує постачання дронів до росії, скоротивши продажі Україні та Заходу - ISW30.05.25, 07:46 • 3976 переглядiв

Дані відстеження показують, що в січні в китайських портах відвантажили 1,65 мільйона барелів нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року та другий за величиною показник за місяць з моменту вторгнення рф до України у 2022 році.

Китай нарощує імпорт російської нафти, Індія знижує до мінімуму за три роки - Bloomberg03.02.26, 16:47 • 3801 перегляд

Проте Пекін неодноразово заявляв про своє бажання відігравати "конструктивну" роль у врегулюванні "кризи". Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Мюнхені цього тижня та запропонував гуманітарну допомогу країні у зв'язку з російськими атаками на її енергетичну систему, згідно з повідомленнями як Сибіги, так і Пекіна.

Китай надасть Україні пакет гуманітарної енергетичної допомоги - Сибіга13.02.26, 13:05 • 5038 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Ван Ї (політик)
благодійність
Bloomberg
НАТО
Китай
Україна