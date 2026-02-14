Китай мог бы позвонить путину и завершить войну - посол США при НАТО

$42.990.04
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 17348 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 35243 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 31390 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 32409 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 58827 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 78130 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 58174 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 33912 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 44491 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В Международном легионе ГУР подтвердили, что в боях за Украину погибли четыре иностранца
Обновлены правила получения гражданства Украины для иностранцев-военнослужащих: что изменится
Рубио отменил встречу с лидерами Европы по поводу войны в Украине на Мюнхенской конференции
российский дрон уничтожил здание райгосадминистрации на Черниговщине
Шмыгаль: Киев и область получили 20 МВт распределенной генерации, ожидаются новые мощности
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 58838 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 78148 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Китай мог бы позвонить путину и завершить войну - посол США при НАТО

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Посол США в НАТО Мэтью Уиттакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии. Он мог бы прекратить войну, позвонив путину и остановив продажу технологий двойного назначения.

Китай мог бы позвонить путину и завершить войну - посол США при НАТО

Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии в Украине и мог бы завершить войну телефонным звонком, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Китай мог бы позвонить владимиру путину и завершить эту войну завтра же, прекратив продажу ему технологий двойного назначения, - сказал Уитакер во время панельной дискуссии в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности. - Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа".

"Знаете, эта война полностью становится возможной благодаря Китаю", - добавил представитель США во время панельной дискуссии по внешней политике США.

С начала войны Китай и россия укрепили партнерские отношения, и россия, пишет издание, зависит от Китая в поставках критически важных деталей и компонентов для беспилотников и других военных материалов. Китай также является крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на усиление международного давления на критически важную для москвы торговлю нефтью.

Китай увеличивает поставки дронов в россию, сократив продажи Украине и Западу - ISW30.05.25, 07:46 • 3976 просмотров

Данные отслеживания показывают, что в январе в китайских портах отгрузили 1,65 миллиона баррелей нефти в день. Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине показатель за месяц с момента вторжения рф в Украину в 2022 году.

Китай наращивает импорт российской нефти, Индия снижает до минимума за три года - Bloomberg03.02.26, 16:47 • 3801 просмотр

Однако Пекин неоднократно заявлял о своем желании играть "конструктивную" роль в урегулировании "кризиса". Министр иностранных дел Китая Ван И встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Мюнхене на этой неделе и предложил гуманитарную помощь стране в связи с российскими атаками на ее энергетическую систему, согласно сообщениям как Сибиги, так и Пекина.

Китай предоставит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи - Сибига13.02.26, 13:05 • 5044 просмотра

Юлия Шрамко

