Китай мог бы позвонить путину и завершить войну - посол США при НАТО
Киев • УНН
Посол США в НАТО Мэтью Уиттакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии. Он мог бы прекратить войну, позвонив путину и остановив продажу технологий двойного назначения.
Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии в Украине и мог бы завершить войну телефонным звонком, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
"Китай мог бы позвонить владимиру путину и завершить эту войну завтра же, прекратив продажу ему технологий двойного назначения, - сказал Уитакер во время панельной дискуссии в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности. - Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа".
"Знаете, эта война полностью становится возможной благодаря Китаю", - добавил представитель США во время панельной дискуссии по внешней политике США.
С начала войны Китай и россия укрепили партнерские отношения, и россия, пишет издание, зависит от Китая в поставках критически важных деталей и компонентов для беспилотников и других военных материалов. Китай также является крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на усиление международного давления на критически важную для москвы торговлю нефтью.
Данные отслеживания показывают, что в январе в китайских портах отгрузили 1,65 миллиона баррелей нефти в день. Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине показатель за месяц с момента вторжения рф в Украину в 2022 году.
Однако Пекин неоднократно заявлял о своем желании играть "конструктивную" роль в урегулировании "кризиса". Министр иностранных дел Китая Ван И встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Мюнхене на этой неделе и предложил гуманитарную помощь стране в связи с российскими атаками на ее энергетическую систему, согласно сообщениям как Сибиги, так и Пекина.
