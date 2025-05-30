Китай увеличивает поставки дронов в россию, сократив продажи Украине и Западу - ISW

Китай увеличивает поставки беспилотников в россию, одновременно сокращая продажи украинским и западным покупателям, что еще больше демонстрирует откровенную поддержку Пекином военных усилий россии в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики напоминают о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о том, что КНР прекратила продажу Киеву квадрокоптеров Mavic, продолжая продавать дроны россии.

Заявления Зеленского согласуются с европейскими оценками. ... КНР, похоже, сократила поставки некоторых компонентов беспилотников западным покупателям, одновременно увеличивая поставки в россию - отмечается в отчете.

По данным аналитиков, российские вооруженные силы используют технику китайского производства, при этом Пекин не намерен прекращать попытки россии вербовать граждан КНР в военные части.

"россия создала совместные производственные линии с производителями КНР для ударных беспилотников дальнего радиуса действия, подобных Shahed, что подчеркивает степень поддержки КНР военных усилий россии", - резюмируют в ISW.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу дронов Киеву и европейским странам, продолжая поставки только в россию. В то же время, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, Украина нашла альтернативу Mavic - в частности, речь идет о FPV и ударных дронах.

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