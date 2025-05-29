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Україна має альтернативні розвідники замість Mavic, продаж яких Києву припинив Пекін - Коваленко

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Китай припинив продаж дронів Україні, але продовжує постачати їх росії. Україна знайшла альтернативні розвідувальні дрони, включаючи FPV, та ударні дрони.

Україна має альтернативні розвідники замість Mavic, продаж яких Києву припинив Пекін - Коваленко

Штучні перешкоди від Китаю щодо продажу дронів для всіх, окрім росії - обставина несприятлива. Та Україна давно забезпечила себе альтернативними технологіями. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.  

Про обмеження щодо Mavic говорили ще з 2022 року. Цей дрон - очі фронту, особливо Mavic 3 і 3Т, сам літав на них, як і на мініках, і на "двійках", працював зі скидами пізніше. Представники китайців ще тоді стежили за продажами в Польщі і не тільки.

- сказав Коваленко, коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського, що Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам, продовжуючи постачання тільки до росії.

Деталі

Зеленський сказав, що китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. На російській території є виробничі лінії, де є китайські представники. Натомість українці змушені забезпечувати себе альтернативами.

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Та попри те, що Mavic як популярний цивільний квадрокоптер, на полі бою добре зарекомендував себе у місіях спостереження та атак на ворожі цілі, він не унікальний, і Україна має альтернативні технології.

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Коваленко наголосив, що "на щастя, зараз є інші розвідники, в тому числі й FPV, ну і ударні дрони.

Нагадаємо

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти росії, включивши 75 фізичних та юридичних осіб, а також компанії, причетні до ВПК, судна "тіньового флоту" і "сургутнафтогаз". До обмежувального переліку потрапив як російський, так і китайський бізнес.

Лілія Набока

Лілія Набока

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