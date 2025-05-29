Україна має альтернативні розвідники замість Mavic, продаж яких Києву припинив Пекін - Коваленко

Штучні перешкоди від Китаю щодо продажу дронів для всіх, окрім росії - обставина несприятлива. Та Україна давно забезпечила себе альтернативними технологіями. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Про обмеження щодо Mavic говорили ще з 2022 року. Цей дрон - очі фронту, особливо Mavic 3 і 3Т, сам літав на них, як і на мініках, і на "двійках", працював зі скидами пізніше. Представники китайців ще тоді стежили за продажами в Польщі і не тільки. - сказав Коваленко, коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського, що Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам, продовжуючи постачання тільки до росії.

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Зеленський сказав, що китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. На російській території є виробничі лінії, де є китайські представники. Натомість українці змушені забезпечувати себе альтернативами.

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Та попри те, що Mavic як популярний цивільний квадрокоптер, на полі бою добре зарекомендував себе у місіях спостереження та атак на ворожі цілі, він не унікальний, і Україна має альтернативні технології.

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Коваленко наголосив, що "на щастя, зараз є інші розвідники, в тому числі й FPV, ну і ударні дрони.

Нагадаємо

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти росії, включивши 75 фізичних та юридичних осіб, а також компанії, причетні до ВПК, судна "тіньового флоту" і "сургутнафтогаз". До обмежувального переліку потрапив як російський, так і китайський бізнес.