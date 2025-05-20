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ЄС розкрив зміст 17-го пакету санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 7772 перегляди

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти росії, включивши 75 фізичних та юридичних осіб, а також компанії, причетні до ВПК, судна "тіньового флоту" і навіть "Сургутнафтогаз".

ЄС розкрив зміст 17-го пакету санкцій проти росії

До 17-го пакету санкцій ЄС проти рф увійшли 75 фізичних та юридичних осіб, "відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Про це йдеться в Офіційному журналі Євросоюзу, пише УНН.

Рада сьогодні ухвалила 17-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на обмеження доступу росії до ключових військових технологій та зменшення її енергетичних доходів, які живлять війну агресії проти України. Нові санкції значною мірою націлені на "тіньовий флот" російських нафтотанкерів, їхніх операторів, а також на одного з провідних російських виробників нафти

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогоднішній 17-й пакет є частиною ще ширшого комплексу заходів ЄС, які також спрямовані проти гібридної діяльності росії, внутрішніх порушень прав людини та використання російськими військами засобів для придушення протестів в Україні, у межах трьох інших режимів санкцій.

Цей раунд санкцій проти росії є наймасштабнішим від початку війни — разом із новими заходами щодо гібридної загрози, прав людини та хімічної зброї. У цьому 17-му пакеті ми включили "Сургутнафтогаз" — одного з гігантів російської нафтогалузі — а також майже 200 суден із тіньового флоту росії. Поки путін вдає зацікавленість у мирі, готуються нові санкції. Дії росії та тих, хто її підтримує, матимуть серйозні наслідки. Чим довше росія продовжуватиме свою незаконну й жорстоку війну, тим жорсткішою буде наша відповідь

- заявила Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, голова Ради із закордонних справ Кая Каллас.

Деталі

До санкційного списку, зокрема, включено генерального директора ПАТ "КАМАЗ" Сергія Когогіна, ректора Національного дослідницького університету "МЕІ" миколу рогальова, директорку музею "Херсонес Таврійський" олену морозову, а також керівників і акціонерів підприємств військово-промислового комплексу. Під санкції також потрапили 28 суддів, слідчих і прокурорів, яких Брюссель вважає відповідальними за "порушення прав людини" в росії.

Крім того, обмеження були накладені на "Сургутнафтогаз", страхову компанію ВСК, найбільшого золотодобувача Atlas Mining (колишній Petropavlovsk), виробників безпілотників "Ейрбург", "Стратім", "Мікроб", "Фінко" та "Аерофрегат". До списку також увійшли сім китайських компаній, дві — з ОАЕ, а також по одній з Білорусі та Туреччини.

До санкційних списків включено Війська радіаційного, хімічного і біологічного захисту, 27-й Центральний науково-дослідний інститут та 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міністерства оборони росії.

Як зазначає МЗС Естонії, санкції також запроваджено проти 189 суден, що входять до складу "тіньового флоту" росії. Очільник відомства Маргус Цахкна наголосив, що Брюссель уже працює над 18-м пакетом санкцій.

Лідери Європи хочуть "закрутити гайки" санкціями путіну після неявки до Туреччини, обговорять на саміті із Зеленським - Politico16.05.25, 08:59 • 5732 перегляди

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