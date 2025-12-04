Ізраїль допустили до участі у Євробаченні: Нідерланди, Іспанія та Ірландія бойкотуватимуть конкурс

$42.200.13
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 14522 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 16691 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 29069 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 18098 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 19250 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 19418 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 27963 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 46037 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36615 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 23526 перегляди
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 13490 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 20840 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 10869 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень13:45 • 7590 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 14524 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 20874 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 29072 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 39038 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 65670 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 5806 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 23549 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 25739 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 70560 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 73440 перегляди
Ізраїль допустили до участі у Євробаченні: Нідерланди, Іспанія та Ірландія бойкотуватимуть конкурс

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Нідерланди, Іспанія та Ірландія бойкотуватимуть Євробачення 2026 року через дозвіл Ізраїлю брати участь. Це рішення ухвалено після того, як члени Європейського мовного союзу проголосували за нові правила, що захищають чесність конкурсу.

Ізраїль допустили до участі у Євробаченні: Нідерланди, Іспанія та Ірландія бойкотуватимуть конкурс

Нідерланди, Іспанія та Ірландія відмовилися від участі в пісенному конкурсі "Євробачення" наступного року через допуск до участі Ізраїлю. Про це пише УНН з посиланням на ВВС та Reuters. 

Ізраїль зможе взяти участь у конкурсі пісні Євробачення 2026 року після того, як члени Європейського мовного союзу у четвер вирішили не проводити голосування щодо його участі, незважаючи на погрози бойкоту з боку деяких країн 

- пише Reuters. 

За словами джерел, учасники переважною більшістю голосів підтримали нові правила, спрямовані на те, щоб перешкодити урядам та третім сторонам непропорційно просувати пісні з метою впливу на виборців після звинувачень у тому, що Ізраїль цього року несправедливо підтримав свого учасника.

ВВС повідомляє, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть наступний пісенний конкурс Євробачення після того, як Ізраїлю дозволили брати участь.

Вони були серед низки країн, які закликали до виключення Ізраїлю через гуманітарні втрати війни в Газі та звинувачення у несправедливій практиці голосування. Незважаючи на заклики до голосування щодо участі Ізраїлю, члени натомість схвалили новий набір правил, спрямованих на захист чесності конкурсу 

- пише видання.  

Зазначається, що голландський мовник Avrotros заявив, що "участь за нинішніх обставин несумісна з суспільними цінностями, які є для нас важливими".

Очікується, що інші мовники, зокрема Словенія та Ісландія, також знімуть участь у конкурсі.

Нагадаємо 

Стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Серед учасників лонглиста, які не потрапили у перелік фіналістів за результатами двох днів прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку Дія у січні. 

Павло Башинський

Музикант
Ірландія
Ізраїль
Reuters
Ісландія
Словенія
Іспанія
Нідерланди
Сектор Газа