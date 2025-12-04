Ізраїль допустили до участі у Євробаченні: Нідерланди, Іспанія та Ірландія бойкотуватимуть конкурс

Нідерланди, Іспанія та Ірландія відмовилися від участі в пісенному конкурсі "Євробачення" наступного року через допуск до участі Ізраїлю. Про це пише УНН з посиланням на ВВС та Reuters.

Ізраїль зможе взяти участь у конкурсі пісні Євробачення 2026 року після того, як члени Європейського мовного союзу у четвер вирішили не проводити голосування щодо його участі, незважаючи на погрози бойкоту з боку деяких країн - пише Reuters.

За словами джерел, учасники переважною більшістю голосів підтримали нові правила, спрямовані на те, щоб перешкодити урядам та третім сторонам непропорційно просувати пісні з метою впливу на виборців після звинувачень у тому, що Ізраїль цього року несправедливо підтримав свого учасника.

ВВС повідомляє, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть наступний пісенний конкурс Євробачення після того, як Ізраїлю дозволили брати участь.

Вони були серед низки країн, які закликали до виключення Ізраїлю через гуманітарні втрати війни в Газі та звинувачення у несправедливій практиці голосування. Незважаючи на заклики до голосування щодо участі Ізраїлю, члени натомість схвалили новий набір правил, спрямованих на захист чесності конкурсу - пише видання.

Зазначається, що голландський мовник Avrotros заявив, що "участь за нинішніх обставин несумісна з суспільними цінностями, які є для нас важливими".

Очікується, що інші мовники, зокрема Словенія та Ісландія, також знімуть участь у конкурсі.

