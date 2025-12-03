$42.330.01
49.180.13
uk
03:01 • 11949 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Євробачення-2026: названо імена 9 фіналістів Нацвідбору

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Оголошено дев'ять фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Десятого учасника фіналу оберуть шляхом онлайн-голосування в застосунку Дія серед учасників лонглиста.

Євробачення-2026: названо імена 9 фіналістів Нацвідбору

Стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Серед учасників лонглиста, які не потрапили у перелік фіналістів за результатами двох днів прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку Дія у січні. Про це повідомляє Суспільне Мовлення, пише УНН.

Деталі

За його результатами онлайн-голосування буде визначено останнього — десятого учасника фіналу. Повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому. 

Фіналістами стали:

  • Jerry Heil;
    •  Laud;
      • Leleka;
        • гурт Molodi;
          • Monokate; 
            • Mr. Vel;
              • гурт The Elliens;
                • Valeriya Force;
                  • гурт "ЩукаРиба".

                    Це був дуже непростий вибір – формування шортлиста нацвідбору. Попереду – голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів

                    - прокоментувала вибір продюсер нацвідбору, українська співачка Джамала.

                    Нагадаємо

                    У серпні Відень було обрано містом-господарем Євробачення-2026, яке пройде у "Вінер Штадтхалле". Це стало можливим завдяки перемозі представника Австрії Джея Джея на конкурсі 2025 року.

                    Євробачення змінює правила голосування після скандалів навколо Ізраїлю – ЗМІ21.11.25, 18:10 • 8922 перегляди

                    Ольга Розгон

