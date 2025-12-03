Євробачення-2026: названо імена 9 фіналістів Нацвідбору
Київ • УНН
Оголошено дев'ять фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Десятого учасника фіналу оберуть шляхом онлайн-голосування в застосунку Дія серед учасників лонглиста.
Стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Серед учасників лонглиста, які не потрапили у перелік фіналістів за результатами двох днів прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку Дія у січні. Про це повідомляє Суспільне Мовлення, пише УНН.
Деталі
За його результатами онлайн-голосування буде визначено останнього — десятого учасника фіналу. Повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.
Фіналістами стали:
- Jerry Heil;
- Laud;
- Leleka;
- гурт Molodi;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- гурт The Elliens;
- Valeriya Force;
- гурт "ЩукаРиба".
Це був дуже непростий вибір – формування шортлиста нацвідбору. Попереду – голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів
Нагадаємо
У серпні Відень було обрано містом-господарем Євробачення-2026, яке пройде у "Вінер Штадтхалле". Це стало можливим завдяки перемозі представника Австрії Джея Джея на конкурсі 2025 року.
