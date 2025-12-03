Євробачення-2026: названо імена 9 фіналістів Нацвідбору

Стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Серед учасників лонглиста, які не потрапили у перелік фіналістів за результатами двох днів прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку Дія у січні. Про це повідомляє Суспільне Мовлення, пише УНН.

Деталі

За його результатами онлайн-голосування буде визначено останнього — десятого учасника фіналу. Повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.

Фіналістами стали:

Jerry Heil;

Laud;

Leleka;

гурт Molodi;

Monokate;

Mr. Vel;

гурт The Elliens;

Valeriya Force;

гурт "ЩукаРиба".

Це був дуже непростий вибір – формування шортлиста нацвідбору. Попереду – голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів - прокоментувала вибір продюсер нацвідбору, українська співачка Джамала.

Нагадаємо

У серпні Відень було обрано містом-господарем Євробачення-2026, яке пройде у "Вінер Штадтхалле". Це стало можливим завдяки перемозі представника Австрії Джея Джея на конкурсі 2025 року.

