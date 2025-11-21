Євробачення змінює правила голосування після скандалів навколо Ізраїлю – ЗМІ

Європейський мовний союз оголосив про масштабне оновлення правил голосування на Євробаченні після хвилі суперечок, пов’язаних із різким розривом між вердиктом журі та потужною підтримкою ізраїльських учасників з боку публіки. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

ЄМС повідомив, що з наступного року кожен глядач зможе віддати удвічі менше голосів – не 20, а 10, а також будуть запроваджені суворіші обмеження на рекламу та заходи для виявлення "скоординованої або шахрайської виборчої діяльності". Такий крок має зміцнити прозорість після того, як кілька країн пригрозили бойкотом конкурсу, якщо Ізраїль знову допускатимуть до участі.

Низка держав, зокрема Іспанія, Ірландія та Нідерланди, висловили протест через ситуацію в Газі, а нідерландський мовник AVROTROS звинуватив Ізраїль у "доведеному втручанні… під час останнього Пісенного конкурсу" й у "серйозному порушенні свободи преси".

Ми вислухали вас і діяли… Конкурс має залишатися нейтральним простором і не повинен використовуватися як інструменталізованим

У ЄМС пояснили, що нові заходи мають зменшити дисбаланс, який дозволив ізраїльським учасникам різко піднятися у фінальному рейтингу завдяки масовому глядацькому голосуванню – як це сталося з Еденом Голаном у 2024 році та Ювалем Рафаелем у 2025-му.

Голосування щодо участі Ізраїлю у конкурсі у Відні поки відкладено: члени ЄМС спершу оцінять, чи достатні нові правила.

Ми дуже сподіваємося, що пакет заходів запевнить членів організації, що ми вжили рішучих заходів для захисту нейтралітету та неупередженості пісенного конкурсу в майбутньому