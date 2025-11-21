$42.150.06
16:45 • 152 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 2696 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 7144 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 9414 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 10868 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 14929 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 15134 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 28902 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 19995 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 28481 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Євробачення змінює правила голосування після скандалів навколо Ізраїлю – ЗМІ

Київ • УНН

 • 962 перегляди

ЄМС оновив правила голосування на Євробаченні, зменшивши кількість голосів для глядачів та запровадивши суворіші обмеження. Це сталося після суперечок, пов'язаних із підтримкою ізраїльських учасників публікою.

Євробачення змінює правила голосування після скандалів навколо Ізраїлю – ЗМІ

Європейський мовний союз оголосив про масштабне оновлення правил голосування на Євробаченні після хвилі суперечок, пов’язаних із різким розривом між вердиктом журі та потужною підтримкою ізраїльських учасників з боку публіки. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Деталі

ЄМС повідомив, що з наступного року кожен глядач зможе віддати удвічі менше голосів – не 20, а 10, а також будуть запроваджені суворіші обмеження на рекламу та заходи для виявлення "скоординованої або шахрайської виборчої діяльності". Такий крок має зміцнити прозорість після того, як кілька країн пригрозили бойкотом конкурсу, якщо Ізраїль знову допускатимуть до участі.

Для участі у нацвідборі Євробачення подали 451 заявку: серед претендентів - 30 колишніх заявників31.10.25, 11:43 • 4655 переглядiв

Низка держав, зокрема Іспанія, Ірландія та Нідерланди, висловили протест через ситуацію в Газі, а нідерландський мовник AVROTROS звинуватив Ізраїль у "доведеному втручанні… під час останнього Пісенного конкурсу" й у "серйозному порушенні свободи преси".

Ми вислухали вас і діяли… Конкурс має залишатися нейтральним простором і не повинен використовуватися як інструменталізованим 

– сказав директор Євробачення Мартін Грін. 

Менеджмент Олі Полякової скаржиться в EBU на правила Нацвідбору на Євробачення-202623.10.25, 16:49 • 2617 переглядiв

У ЄМС пояснили, що нові заходи мають зменшити дисбаланс, який дозволив ізраїльським учасникам різко піднятися у фінальному рейтингу завдяки масовому глядацькому голосуванню – як це сталося з Еденом Голаном у 2024 році та Ювалем Рафаелем у 2025-му.

Голосування щодо участі Ізраїлю у конкурсі у Відні поки відкладено: члени ЄМС спершу оцінять, чи достатні нові правила.

Ми дуже сподіваємося, що пакет заходів запевнить членів організації, що ми вжили рішучих заходів для захисту нейтралітету та неупередженості пісенного конкурсу в майбутньому 

– наголосив речник організації Дейв Гудман.

Список учасників наступного Євробачення мають оприлюднити до Різдва.

Євробачення під загрозою скандалу: організатори рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі або виступати без прапора15.09.25, 16:27 • 5227 переглядiв

Степан Гафтко

