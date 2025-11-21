$42.150.06
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

Евровидение меняет правила голосования после скандалов вокруг Израиля – СМИ

Киев • УНН

 • 3276 просмотра

ЕВС обновил правила голосования на Евровидении, уменьшив количество голосов для зрителей и введя более строгие ограничения. Это произошло после споров, связанных с поддержкой израильских участников публикой.

Евровидение меняет правила голосования после скандалов вокруг Израиля – СМИ

Европейский вещательный союз объявил о масштабном обновлении правил голосования на Евровидении после волны споров, связанных с резким разрывом между вердиктом жюри и мощной поддержкой израильских участников со стороны публики. Об этом сообщает Еuractiv, пишет УНН.

Подробности

ЕВС сообщил, что со следующего года каждый зритель сможет отдать вдвое меньше голосов – не 20, а 10, а также будут введены более строгие ограничения на рекламу и меры для выявления "скоординированной или мошеннической избирательной деятельности". Такой шаг должен укрепить прозрачность после того, как несколько стран пригрозили бойкотом конкурса, если Израиль снова будут допускать к участию.

Для участия в нацотборе Евровидения подали 451 заявку: среди претендентов - 30 бывших заявителей31.10.25, 11:43 • 4655 просмотров

Ряд государств, в частности Испания, Ирландия и Нидерланды, выразили протест из-за ситуации в Газе, а нидерландский вещатель AVROTROS обвинил Израиль в "доказанном вмешательстве… во время последнего Песенного конкурса" и в "серьезном нарушении свободы прессы".

Мы выслушали вас и действовали… Конкурс должен оставаться нейтральным пространством и не должен использоваться как инструментализированный 

– сказал директор Евровидения Мартин Грин. 

Менеджмент Оли Поляковой жалуется в EBU на правила Нацотбора на Евровидение-202623.10.25, 16:49 • 2617 просмотров

В ЕВС объяснили, что новые меры должны уменьшить дисбаланс, который позволил израильским участникам резко подняться в финальном рейтинге благодаря массовому зрительскому голосованию – как это произошло с Эденом Голаном в 2024 году и Ювалем Рафаэлем в 2025-м.

Голосование по участию Израиля в конкурсе в Вене пока отложено: члены ЕВС сначала оценят, достаточны ли новые правила.

Мы очень надеемся, что пакет мер заверит членов организации, что мы приняли решительные меры для защиты нейтралитета и беспристрастности песенного конкурса в будущем 

– подчеркнул представитель организации Дэйв Гудман.

Список участников следующего Евровидения должны обнародовать до Рождества.

Евровидение под угрозой скандала: организаторы рекомендуют Израилю отказаться от участия или выступать без флага15.09.25, 16:27 • 5229 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Евровидение
Израиль
Европа