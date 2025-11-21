Евровидение меняет правила голосования после скандалов вокруг Израиля – СМИ
ЕВС обновил правила голосования на Евровидении, уменьшив количество голосов для зрителей и введя более строгие ограничения. Это произошло после споров, связанных с поддержкой израильских участников публикой.
Европейский вещательный союз объявил о масштабном обновлении правил голосования на Евровидении после волны споров, связанных с резким разрывом между вердиктом жюри и мощной поддержкой израильских участников со стороны публики. Об этом сообщает Еuractiv, пишет УНН.
ЕВС сообщил, что со следующего года каждый зритель сможет отдать вдвое меньше голосов – не 20, а 10, а также будут введены более строгие ограничения на рекламу и меры для выявления "скоординированной или мошеннической избирательной деятельности". Такой шаг должен укрепить прозрачность после того, как несколько стран пригрозили бойкотом конкурса, если Израиль снова будут допускать к участию.
Ряд государств, в частности Испания, Ирландия и Нидерланды, выразили протест из-за ситуации в Газе, а нидерландский вещатель AVROTROS обвинил Израиль в "доказанном вмешательстве… во время последнего Песенного конкурса" и в "серьезном нарушении свободы прессы".
Мы выслушали вас и действовали… Конкурс должен оставаться нейтральным пространством и не должен использоваться как инструментализированный
В ЕВС объяснили, что новые меры должны уменьшить дисбаланс, который позволил израильским участникам резко подняться в финальном рейтинге благодаря массовому зрительскому голосованию – как это произошло с Эденом Голаном в 2024 году и Ювалем Рафаэлем в 2025-м.
Голосование по участию Израиля в конкурсе в Вене пока отложено: члены ЕВС сначала оценят, достаточны ли новые правила.
Мы очень надеемся, что пакет мер заверит членов организации, что мы приняли решительные меры для защиты нейтралитета и беспристрастности песенного конкурса в будущем
Список участников следующего Евровидения должны обнародовать до Рождества.
