Менеджмент Оли Поляковой жалуется в EBU на правила Нацотбора на Евровидение-2026

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Эксклюзив
14:19 • 3748 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16026 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19272 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19018 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30079 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28842 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25537 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12345 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14803 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16377 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
64%
745мм
Популярные новости
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 24047 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 29008 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали23 октября, 06:25 • 7068 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 18006 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15003 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 3932 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 30073 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 28837 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 25531 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 33862 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музыкант
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 1866 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15197 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 34555 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 54262 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 67841 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Менеджмент Оли Поляковой жалуется в EBU на правила Нацотбора на Евровидение-2026

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский обратился в EBU и «Суспільне» с жалобой на изменение правил Нацотбора на Евровидение-2026. Команда певицы требует изменить отдельные правила, иначе угрожает судебным иском.

Менеджмент Оли Поляковой жалуется в EBU на правила Нацотбора на Евровидение-2026

Продюсер исполнительницы Ольги Поляковой Михаил Ясинский обратился в Европейский вещательный союз (EBU) с жалобой на изменения правил Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение".

Передает УНН со ссылкой на страницу продюсера певицы.

Подробности

Команда певицы Оли Поляковой направила в Европейский вещательный союз (EBU) письмо с жалобой, в котором говорится об изменениях правил Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение". Письмо содержит предупреждение "Суспільному" относительно "отдельных правил" Нацотбора, которые стоит изменить, или в противном случае неизбежный судебный иск лишь масштабирует скандал.

Отправили письма в EBU с просьбой вмешаться в дело и в Суспільне с предупреждением, что если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на Евровидение, то неизбежный судебный иск и процесс могут привести к еще большим скандалам.

- заявил Михаил Ясинский, продюсер Оли Поляковой.

"Надо просто выйти на открытую дискуссию и найти правильное, справедливое решение", - добавил он.

Напомним

УНН передавал, что певица и телеведущая Оля Полякова объявляла о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026". Артистка заявляла, что искренне верит в "честный, современный и европейский отбор". По словам Поляковой, каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имеет равное право представлять государство на международной сцене.

Игорь Тележников

Культура
Музыкант