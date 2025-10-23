Менеджмент Оли Поляковой жалуется в EBU на правила Нацотбора на Евровидение-2026
Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский обратился в EBU и «Суспільне» с жалобой на изменение правил Нацотбора на Евровидение-2026. Команда певицы требует изменить отдельные правила, иначе угрожает судебным иском.
Продюсер исполнительницы Ольги Поляковой Михаил Ясинский обратился в Европейский вещательный союз (EBU) с жалобой на изменения правил Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение".
Команда певицы Оли Поляковой направила в Европейский вещательный союз (EBU) письмо с жалобой, в котором говорится об изменениях правил Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение". Письмо содержит предупреждение "Суспільному" относительно "отдельных правил" Нацотбора, которые стоит изменить, или в противном случае неизбежный судебный иск лишь масштабирует скандал.
Отправили письма в EBU с просьбой вмешаться в дело и в Суспільне с предупреждением, что если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на Евровидение, то неизбежный судебный иск и процесс могут привести к еще большим скандалам.
"Надо просто выйти на открытую дискуссию и найти правильное, справедливое решение", - добавил он.
УНН передавал, что певица и телеведущая Оля Полякова объявляла о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026". Артистка заявляла, что искренне верит в "честный, современный и европейский отбор". По словам Поляковой, каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имеет равное право представлять государство на международной сцене.