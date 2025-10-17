Оля Полякова подала заявку на Нацвідбір Євробачення-2026: що відомо
Київ • УНН
Оля Полякова оголосила про подання заявки на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026" та звернулась з листом про необхідність оновити окремі правила відбору. Вона опублікувала лист, що відправила до "Суспільного" щодо чесного, сучасного та європейського відбору.
Співачка, акторка і телеведуча Оля Полякова оголосила про подання заявки на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". Про це вона повідомила в Instagram, передає УНН.
Деталі
Як зазначила Полякова, вона звернулась з листом про необхідність оновити окремі правила відбору.
Я щиро вірю в чесний, сучасний і європейський відбір. Але правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися - і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Тому важливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти нашу державу на міжнародній сцені
Вона опублікувала лист, що відправила до "Суспільного".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що переможниця Євробачення-2016 Джамала була призначена музичним продюсером Національного відбору на Євробачення-2026. До того вона сім разів була членом журі Нацвідбору.